El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, podría aprobarse este año, y ser el “regalo navideño” para la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicha reforma está congelada en la Cámara de Diputados desde el 25 de abril de 2023, cuando fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, y en diciembre del año pasado, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara Baja que pospusiera la discusión del dictamen.

Sin embargo, la Presidenta Sheinbaum Pardo incluyó la reforma constitucional para reducir la jornada laboral, como uno de los puntos de sus 100 compromisos de su sexenio.

“El hecho de haberlo mencionado como prioridad dentro de sus 100 compromisos, la Presidenta Claudia Sheinbaum, para nosotros lo coloca esta minuta en un asunto prioritario”, afirmó el coordinador de Morena.

No obstante, dijo que no es una prioridad dentro de la agenda del grupo parlamentario guinda: “(¿tendrá prioridad?) No, no. Vamos a avanzar, pero hay interés nacional. Este mismo año. Vamos a ver, vamos a ver. Puede ser el regalo navideño”, dijo.

Explicó que el dictamen de la reforma constitucional no fue desechado, como afirmó ayer, y que sí podrá ser discutido por el pleno, pero tendrá que esperar su turno.

“Yo había dicho que se había desechado, y no, está vivo el dictamen. Es que se presentó un paquete de 352 dictámenes que se turnaron a la Mesa Directiva y que están vivos. Quiere decir que hay 352 o 375 dictámenes, cuyo proceso pudiera ser aprobatorio en la Cámara. Son muchas materias las que todavía están pendientes de resolución, y en el caso de las 40 horas está en un dictamen, creo en el 102, en el número 102, de esta Legislatura”, detalló.

Embajador de Estados Unidos promete colaboración con el nuevo Gobierno

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se comprometió a seguir colaborando con el Gobierno mexicano en una agenda integral rumbo al 2030, pese a la pausa en la relación bilateral que anunció previo al fin de su mandato el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Continuaremos colaborando en una agenda integral con miras al 2030. Veo hacia el futuro con esperanza renovada por lo que hemos logrado juntos como socios y por lo que podemos lograr a través del diálogo y la cooperación para la seguridad, la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones”, señaló el diplomático en un comunicado.

Salazar aprovechó el escrito, publicado en sus redes sociales para felicitar a Claudia Sheinbaum por convertirse en la primera mujer Presidenta de México y dijo que, por ello, es el “momento de América del Norte” y que el hecho “nos brinda esperanza como región”.

Asimismo, pidió que la relación entre Estados Unidos y México se base en el “diálogo y entendimiento”, y que los valores democráticos compartidos sirvan para brindar certeza y fundamenten su cooperación para el bienestar bilateral.

“Tenemos gran optimismo por este nuevo capítulo en nuestra relación bilateral para profundizar nuestra cooperación”, expuso.

También recordó que en los últimos cuatro años, México y Estados Unidos se convirtieron en principales socios comerciales, además de que alcanzaron logros históricos para frenar el tráfico de drogas, armas y personas, así como para abordar la migración como una responsabilidad compartida.

Presumió que en este periodo se avanzó en energías limpias y el cambio climático.

Primeras reformas de género

Igualdad - Sheinbaum explicó que la mayor reforma será al Artículo 4 de la Constitución, “que incorpora derechos de igualdad sustantiva, que tiene que ver no solamente en la igualdad de las mujeres y hombres frente a la ley”.

Libertad - Sheinbaum agregó que la propuesta del artículo 4 también establece “el derecho a todas las personas a una vida libre de violencia”, y en ese mismo artículo -y el 21- se dispone que “el Estado tiene deberes reforzados con las mujeres e infancias para una vida libre de violencia”.

Feminicidios - No obstante, la Presidenta no aludió directamente a las víctimas de feminicidio, ni a la homologación de este delito en todo el país para que los asesinatos de mujeres sean investigados como tal, como mencionó en su primer discurso público el martes en el Zócalo. En los últimos seis años, 23 mil 444 asesinatos de mujeres han ocurrido en México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2018 a julio de 2024, de los cuales 6.027 se clasificaron como feminicidios, y 17 mil 417, como homicidios dolosos de mujeres.

Brecha - “La brecha salarial de género es una práctica retributiva, desigual y, por tanto, injusta”, sentenció Sheinbaum, por lo que “se establece la disposición expresa y específica para que en las leyes del trabajo se establezcan medidas” para erradicarla. Cuestionada sobre la diferencia salarial en el deporte, donde futbolistas y boxeadoras ganan sueldos abismalmente menores que sus compañeros varones, Sheinbaum aseguró que “en la Constitución va a quedar establecido que no hay brecha salarial (…) entonces las mujeres deportistas van a poder percibir los mismos salarios”.

Paridad - En cuanto a la paridad de género, la iniciativa establece su obligatoriedad en el artículo 41 “en la Administración Pública Federal y estatal, es decir, que haya gabinetes paritarios, quedará establecido en la Constitución”, apuntó Hernández.

Violencia - Las reformas a las leyes secundarias también buscarán impulsar la Ley de Violencia Vicaria, para proteger a hijos de padres que los instrumentalizan para violentar a las madres, y la Ley Olimpia para indagar la violencia digital contra mujeres.

