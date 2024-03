Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, estuvo ayer en Guadalajara y destacó como una de sus propuestas de campaña recuperar el proyecto para conectar a Jalisco con Querétaro y la Ciudad de México a través de un tren de pasajeros. “Lo vamos a cumplir”, dijo.

El pasado sexenio, las obras de la vía CDMX-Querétaro fueron canceladas luego de que se dio a conocer el caso de “La Casa Blanca de Peña Nieto”, en el que se vinculó al Mandatario priista y a su entonces esposa, la actriz Angélica Rivera, con un empresario que se encargaría de los trabajos y con el que al mismo tiempo tenían relación por una vivienda que le habían comprado.

Sheinbaum estuvo en Plaza de la Liberación, en donde frente a simpatizantes acentuó que también buscará un tren que una a Guadalajara con Manzanillo e Irapuato.

Por su parte, Claudia Delgadillo, quien busca llegar a Casa Jalisco por una coalición similar que también incluye a los partidos locales Futuro y Hagamos, indicó que otro de sus planes si llega a Casa Jalisco es extender las líneas del Tren Ligero: la 1 hasta la Mesa Colorada, la 2 hacia Tonalá y la 3 a la zona de Tesistán.

En el terreno de la seguridad, Sheinbaum presumió los resultados alcanzados en la capital del país cuando fungió como jefa de Gobierno.

“Soy la única que tiene resultados en seguridad, que tiene experiencia, pero lo más importante es que hay honestidad. Aquí (en Jalisco) no ha habido coordinación de los gabinetes de seguridad, y estoy segura de que una vez que lleguemos Claudia (Delgadillo) y yo, nos vamos a coordinar para dar opciones a las y los jóvenes de Jalisco y al mismo tiempo garantizar la seguridad”.

Sheinbaum busca eliminar pagos en universidades públicas

Durante su primera visita a Jalisco como aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, prometió eliminar las colegiaturas para todas las universidades públicas del país, durante un mitin que sostuvo en la Plaza Liberación de Guadalajara.

“La educación no es una mercancía que se compre con dinero, no es un privilegio para los que tienen dinero, es un derecho establecido en el tercero constitucional. Como jefa de Gobierno hice dos universidades públicas, como Presidenta se hará realidad que las universidades públicas sean gratuitas, que no tengan colegiatura”, dijo la abanderada de los partidos Morena, PT y el PVEM.

La candidata aseguró que aumentarán el número de universidades públicas del país, que le dará carácter nacional a la Universidad Rosario Castellanos y a la Universidad de la Salud, casas de estudio creadas en la Ciudad de México por la entonces jefa de Gobierno.

Además, señaló que se otorgarán becas a todos los estudiantes de educación básica en escuelas públicas, lo cual será gradual.

Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso de consolidar durante su Gobierno los programas sociales de apoyo a estudiantes, a jóvenes y a personas de la tercera edad, además de garantizar que su incremento nunca será por debajo de la inflación.

“Esta elección se trata de consolidar y continuar la transformación del país, vamos por los los triunfos de este movimiento. Vamos a consolidar el IMSS Bienestar, vamos a meter tecnología para garantizar el abastecimiento de alimentos”, declaró la candidata.

La candidata estuvo en la Plaza Liberación de Guadalajara acompañada por la aspirante a la gubernatura del Estado, Claudia Delgadillo. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Tenemos que llenar las urnas con la participación de Jalisco: Claudia

“Tenemos que llenar las urnas con la participación del pueblo de Jalisco, del pueblo de México, porque nosotros queremos el “Plan C”, y quiere decir todo completo”, fue el llamado que hizo la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Ciudad Guzmán, en el Estado de Jalisco.

Cobijada de miles de simpatizantes que apoyan la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, Sheinbaum destacó la importancia de ir por todos los cargos de elección popular el próximo 2 de junio, ya que eso permitirá poner en marcha el llamado “Plan C”, que implica, entre otras cosas, la reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para democratizar al Poder Judicial.

Agregó que la estrategia de seguridad incluye la coordinación con todos los niveles de Gobierno y de las instituciones encargadas de prevenir y castigar los delitos, que permita llegar a una reducción total de la impunidad.

Por lo anterior, recordó que el 2 de junio sólo hay dos opciones, la de consolidar la 4T en beneficio del país o regresar a un pasado de corrupción y privilegios.

“Se quedó callada cuando eliminaron programas”

Claudia Sheinbaum no tiene cara para proponer recuperar programas como el de Escuelas de Tiempo Completo, pues se quedó callada cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador los quitó, señaló la candidata, Xóchitl Gálvez.

En el marco de su visita a esta Entidad, gobernada por Acción Nacional, la abanderada del PAN, PRI y PRD dijo que no cree en los 100 compromisos de campaña que presentó Sheinbaum.

“Yo nomás digo, ahora habla de recuperar escuelas de tiempo completo. ¿Por qué no abrió la boca Claudia Sheinbaum cuando las quitaron? Habla de apoyar a los pueblos indígenas, ¿por qué no abrió la boca cuando quitaron el programa de infraestructura para los pueblos indígenas?”, cuestionó Gálvez.

Por otra parte, en Toluca, la candidata arremetió, sin mencionarlo por su nombre, en contra del ex gobernador de esta entidad, Eruviel Ávila Villegas, quien renunció al PRI el año pasado y se incorporó al Partido Verde, a la 4T y a la campaña de su contrincante.

Álvarez Máynez apostará por un modelo como el de Bukele

Para pacificar el país, y dignificar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad policiacas, Jorge Álvarez Máynez apostará a la creación de un mando civil como el que opera en Nuevo León y a la construcción de un plan de seguridad como el modelo Bukele, pero garante de los derechos humanos.

Además, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que no recurrirá al punitivismo, al populismo penal o “las falsas salidas” como “la carcelota” de Xóchitl Gálvez para pacificar al país.

“Lo que hay que hacer es generar fuerza, generar policías civiles a nivel municipal, a nivel estatal, que los presidentes municipales, que los gobernadores se comprometan a entrarle al problema conjuntamente”, dijo.

Asimismo, al considerar que la violencia que se vive en el país es un reflejo de la polarización que emana desde Palacio Nacional, prometió que, de alcanzar la Presidencia de México, gobernará para los simpatizantes y líderes de todos los colores políticos, no sólo para unos cuantos.

Xóchitl aparece primero en la boleta

El pasado viernes inició el ciclo de producción de boletas electorales para las elecciones del próximo 2 de junio, la más grande de la historia de México en la que se van a renovar más de 20 mil cargos de elección popular, incluyendo a la Presidencia de la República y nueve Poderes Ejecutivos locales.

La boleta está integrada por ocho recuadros con los logotipos de los institutos políticos que participan en la elección: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Además incluye un recuadro en blanco con la leyenda: “Si desea votar por alguna candidatura no registrada, escriba en este recuadro el nombre completo”.

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, aparece en los primeros recuadros con los emblemas del PAN, PRI y PRD.

Mientras que Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, está en los recuadros con los emblemas de Morena, PT y PVEM.

Y Jorge Álvarez Máynez, aspirante de Movimiento Ciudadano sólo aparece en el recuadro del partido, y que irá solo en la contienda por la Presidencia.

