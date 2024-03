La candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) imparcialidad ante las quejas que se han presentado en este periodo electoral, como la Hora Nacional.

Sheinbaum dijo que Morena ha presentado quejas de la guerra sucia que ha llevado a cabo la oposición, entre ellas la compra de bots desde el extranjero, pero que el INE no ha investigado.

“Hay cosas que no me explico, cuando se pide revisar la guerra sucia, los bots comprados desde el extranjero, dicen que no se tiene que investigar, y a una petición del PAN que dice que en la Hora Nacional se está difundiendo algo, pues de inmediato se contesta”, reclamó la candidata.

A pregunta expresa sobre que presuntamente en programas de la Hora Nacional la están promocionando, la candidata presidencial de la Cuarta Transformación señaló que en el INE debe haber imparcialidad ante las quejas y señaló que tras el comunicado de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) dejará que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la siguiente instancia sea quien emita una opinión sobre la suspensión o no de la emisión radiofónica.

“Emitieron otro comunicado, ¿no? La CIRT emitió otro comunicado hoy en donde dice que defina el Tribunal o la siguiente instancia para ver si realmente está o hubo alguna difusión que se considerará que está fuera del momento electoral”, replicó Sheinbaum.

Agregó: “El INE debe revisar una por una, nadie está diciendo que no revise las quejas, pero hay que ser parejos”.

Cabe mencionar que, el PAN presentó una denuncia ante el INE en contra de concesionarios de radio por violar al principio de imparcialidad al ceder sus espacios o venderlos para la difusión de diversos programas de La Hora Nacional, producido con recursos públicos, en los que se benefició a la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

En otro tema, la candidata pidió al INE que revise la imparcialidad de Manuel López San Martín, quien será uno de los moderadores en el primer debate presidencial, que se realizará el domingo 7 de abril, pues este se refirió a Hugo López-Gatell como un “apestado”.

“No me pareció lo que dijo, puedes no estar de acuerdo, pero esta denostación que se hace y luego a parte querer ser imparcial en un debate, pues es importante que se revise”, indicó.

En ese sentido, pidió a las autoridades electorales revisar el caso del conductor de radio, y es que el viernes se lanzó contra el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien regresó a la gestión de López Obrador como asesor en materia de salud.

La Segob dialoga sobre las quejas por transmisión

La Secretaría de Gobernación aseguró que la Hora Nacional ha sido un espacio radiofónico informativo desde 1937 que promueve la tolerancia, el respeto y la inclusión sin ningún tipo de sesgo político.

En un comunicado, la dependencia gubernamental dijo que ha entablado un diálogo con los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) sobre los alcances de las quejas que se han presentado contra la emisión, en el periodo electoral.

Por lo que confían en que los concesionarios mantendrán vivo el programa, porque los “une como país y sociedad”.

“Hemos dialogado con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión sobre los alcances de las quejas en periodo electoral. Confiamos en que los concesionarios mantendrán vivo un espacio que nos une como país”, describió.

Va por la gubernatura de Veracruz

Ante el organismo electoral, Hipólito Deschamps Espino Barros se registró como candidato a la gubernatura de Veracruz por el Partido Movimiento Ciudadano.

Las candidaturas a la gubernatura deberán registrarse en el Sistema de Registro de Candidaturas Locales del 15 al 24 de marzo, por lo que el aspirante se registró el último día.

