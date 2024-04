La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, así como los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Bertha Alcalde, del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, César Buenrostro, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Carlos Martínez, llegaron a la Cámara de Diputados, donde sostuvieron una reunión privada con los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a fin de afinar los detalles de la reforma al sistema de pensiones, que será votada hoy en el pleno de la Cámara de Diputados.

En el encuentro, donde también estuvo presente personal directivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la titular de la Segob llamó a los congresistas a votar a favor del proyecto, que reconoció, es el mismo que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se tuvo que modificar para que pasara a ser legal en lugar de constitucional.

“Ya se había propuesto el 5 de febrero, fue una de las 20 iniciativas constitucionales que presentamos y que tenía que ver con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar para garantizar el 100% de pensiones, y ahora, dado que no se cuenta con las dos terceras partes, pues entonces se propone que esta reforma pueda ser legal para que tenga viabilidad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”, declaró al término del encuentro.

En el evento, en el que también estuvieron presentes Gerardo Fernández Noroña, en representación del PT, y Carlos Puente, Coordinador del PVEM, Zoé Robledo explicó que la iniciativa es viable porque son muchas las cuentas activas que no han sido reclamadas, y que podrán ser integradas al Fondo de Pensiones.

También se reconoció que los 40 mil millones de pesos que se pretenden obtener como capital semilla, no son suficientes para la operación del fondo, pero “lo importante es que sea creado y, a partir de ahí, ir viendo de dónde ir inyectando recursos”.

Los primeros beneficiarios de la reforma, puntualizaron ante los diputados, se verán reflejados entre los años 2026 y 2027.

Luisa María Alcalde explicó que como parte de la estrategia, se prevé nutrir el fondo con las utilidades y recursos excedentes de obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y la refinería de Dos Bocas, entre otros, pero reconoció que esto “irá más lento”.

Aseguró que permitirá revertir los daños y los efectos de reformas neoliberales que llevaron a que un trabajador, en lugar de jubilarse con el 100%, se estuviera jubilando solamente con el 30 por ciento.

López Obrador rechaza que proyecto sea electoral

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que sea electoral la reforma para que el Gobierno use las Afores de trabajadores de más de 70 años que no reclamen sus recursos.

“La planteamos hace como dos meses, el 5 de febrero, pero ahora como se va a votar está el cuestionamiento del tema y como diría un conductor de un programa de radio: ‘la estrategia es mentir, mentir’ y otro internacionalista, ‘guerra sucia, pero en serio’”.

En conferencia de prensa, el Mandatario explicó que la iniciativa será uno de los mecanismos para financiar el Fondo de Pensiones del Bienestar y con la cual se esperan obtener 40 mil millones de pesos, es para corregir las reformas en la materia del ex presidente Ernesto Zedillo, en 1997, y de Felipe Calderón, de 2017.

Recordó que en el sexenio de Ernesto Zedillo surgieron las Afores, son las que administran las pensiones de los trabajadores, pero que cobraban comisiones elevadísimas.

“Se logró reducir ese porcentaje y el ahorro para los trabajadores en sus pensiones va a llegar a 150 mil millones de pesos”, indicó.

Señaló que con la reforma del presidente Felipe Calderón, para los trabajadores al servicio del Estado, no alcanza para que se jubilen con el 100% de su salario.

“Lo que se está ahora discutiendo y queremos que se apruebe, es que las Afores entreguen esos fondos para compensar a los trabajadores que se van a jubilar y deben recibir el 100% de su salario”, señaló.

“Pero como hablamos de cerca de 40 mil millones de pesos, pues se resisten y ahí están los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de las Afores diciendo que nosotros queremos quitarle las afores a los trabajadores, cuando es lo opuesto”, dijo el Presidente.

Reacciones

Inequitativa e injusta

“Este fondo no podría, en términos muy grosso modo, no podría estar cubriendo las pensiones, eso no es más que un apoyo, porque las pensiones, en teoría, se tendrían que componer de dos elementos: uno, lo que el trabajador ya tuviera ahorrado, que es muy poquito, pero tendría que ser lo que tienes en la Afore”.

Rolando Silva Briceño, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México.

“Que todo mundo se sienta tranquilo, por lo menos en Afore Banorte que representamos nosotros, de que a nadie le va a pasar nada. Es a este pequeño universo donde se mandarían a otro lado, pero lo que está en Banorte, sepan, está 100% seguro”.

Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte.

Lo que sí contempla y los faltantes...

La propuesta de crear un Fondo de Pensiones del Bienestar, aunque pretende complementar las pensiones de los trabajadores que cuentan con Afore para darles una pensión de 16 mil 361 pesos, le falta especificar el mecanismo de devolución de recursos y el monto de apoyo gubernamental, dijo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para abonar al debate de las iniciativas de pensiones que se discuten en el Congreso, el IMCO dijo que pretenden contribuir al debate público en torno al proyecto que se presentó el pasado 4 de abril y el cual se aprobó ya en comisiones de la Cámara de Diputados.

En el documento Fondo de Pensiones para el Bienestar, Implicaciones para las finanzas públicas y los trabajadores, afirmó que se pretende complementar que las pensiones de los trabajadores tengan un monto de jubilación igual o menor a los 16 mil 361 pesos, que fue el salario promedio mensual de los empleados afiliados en 2023.

Expuso que esa iniciativa beneficiará a los trabajadores que tienen cuentas individuales en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), “siempre y cuando se pensionen y el Fondo cuente con recursos suficientes”.

Para conformar el Fondo se transferirán todos los recursos disponibles en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, además de la subcuenta de vivienda, una vez que los trabajadores que cotizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social alcancen la edad de 70 años y no tengan una relación laboral activa, o cuando cumplan 75 años si están afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Aunque “se mantiene el derecho imprescriptible de los trabajadores y sus beneficiarios a recibir el saldo acumulado en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de vivienda que administran las Afores y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respectivamente”.

Sin embargo, “no está definido” el mecanismo de devolución de esos recursos y pudiera “implicar trámites excesivos, largos tiempos de espera y posibles complicaciones administrativas que podrían desmotivar a dichos trabajadores a ejercer su reclamo”.

