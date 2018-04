Minimiza AMLO candidatura del “Bronco”

De visita por el municipio de Tequila, en Jalisco, el candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la inclusión en la boleta electoral de Jaime Rodríguez Calderón, alias el “Bronco”, quien competirá por el mismo cargo como aspirante independiente, sólo le restará votos a los otros contrincantes.

En conferencia de prensa, Rodríguez Calderón le pidió a López Obrador que no se preocupe: “Ya le dio miedo a Andrés Manuel. Es así, ve el coco y se asusta. Voy por él y punto, que se cuide, voy a trabajar para lograr más votos que él”.

Acentuó que no comparte las propuestas del político tabasqueño. Una de ellas es la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó registrar a Rodríguez Calderón como candidato independiente a la Presidencia. El órgano tomó esta decisión luego de considerar que hubo violaciones a su garantía de audiencia que afectaron el debido proceso en la revisión de los apoyos que fueron considerados irregulares. El Instituto Nacional Electoral (INE) acató la resolución el pasado 10 de abril.

El Bronco dice que está listo para debatir

Jaime Rodríguez le toma la palabra a Meade, que propuso debates semanales. AP/M. Ugarte

Al anunciar que el próximo sábado iniciará su campaña proselitista en Monterrey, Nuevo León, el aspirante independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez, dijo estar dispuesto a participar en los debates semanales que propuso el abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade.

Señaló que, si es elegido, en su gabinete no incorporará a políticos, sino que buscará que participen ciudadanos expertos en cada rubro.

El candidato negó que haya habido “mano negra” en la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para incluirlo en la boleta. Aseguró haber presentado su declaración 3de3. Indicó en los próximos días dará a conocer todo sobre su patrimonio.

Rodríguez adelantó que presentará una denuncia en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por supuestas acusaciones falsas y alteración de sus apoyos para obtener la candidatura presidencial independiente.

Advirtió que todos los candidatos presidenciales son rivales a vencer, porque representan las mismas estructuras de partidos, pero enfatizó que particularmente no comparte los posicionamientos de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, y citó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Es una propuesta equivocada de Andrés Manuel, mira cómo está este aeropuerto, cómo se ha trastocado a la ciudad, México ya no puede estar en el tercer mundo, el aeropuerto fue diseñado por expertos, no por políticos, no podemos detener el avance”.