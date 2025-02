En pleno día de sesión en el Senado, Morena llevó a cabo su jornada de afiliación y reafiliación de militantes , con la presencia de la plana mayor del partido, encabezada por la presidenta Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán.

Alcalde Luján y López Beltrán sostuvieron primero un encuentro con Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, a quienes entregaron sus respectivas credenciales como militantes.

Los 44 senadores —de los 66 que integran la bancada— que se afiliaron a lo largo del día, lo hicieron a puerta cerrada y sin mayor publicidad, excepto el "consentido" del grupo, el expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien tuvo todos los reflectores y fue acompañado por Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña en el acto de entrega de credencial, atestiguado por los medios de comunicación.

Yunes Márquez explicó que decidió retirar el recurso de impugnación que había presentado contra su expulsión del PAN y renunciar a 20 años de militancia, único partido al que había pertenecido hasta ahora.

Dijo que seguir con su alegato para no ser expulsado del PAN no tenía sentido porque el caso está estancado y desde hace tiempo "no ha pasado absolutamente nada" . Adán Augusto López expresó su satisfacción por esta incorporación y elogió al nuevo morenista. Recordó que cuando Morena necesitaba la mayoría calificada para aprobar la reforma judicial, Yunes Márquez dio un paso adelante. "El único que mostró firmeza, entereza y decisión fue Miguel, y eso es algo que le agradecemos quienes estamos en el movimiento", recalcó el senador.

Explota gobernadora

Minutos después, desde Veracruz, la gobernadora morenista Rocío Nahle, rival política de los Yunes, pidió a Morena rechazar el registro del senador . "No acrediten la membresía como integrante de Morena a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración", escribió en redes sociales.

“¡Los militantes de Veracruz merecen respeto!” Expresó la mandataria, quien anunció que enviará a su partido las pruebas de la "carpeta azul" donde presuntamente Yunes Márquez "está involucrado en lavado de dinero y otros delitos".

Luisa María Alcalde respondió en redes sociales que sobre el registro de Yunes Márquez, de acuerdo con sus estatutos, será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia "quien evalúe su procedencia y tome una determinación".

Respecto a la solicitud de registro a @PartidoMorenaMx realizada el día de hoy por el senador @MYunesMarquez, informamos que, de acuerdo a nuestros estatutos, será la @CNHJ_Morena quien evalúe su procedencia y tome una determinación.— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 19, 2025

Durante la jornada de afiliación también se sumaron a Morena los expriistas Alejandro Murat y Cynthia López Castro , quien afirmó que este era su mejor regalo de cumpleaños.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, también se opuso a la afiliación de Yunes y Murat , y pidió que la Comisión de Honor y Justicia "rechace la incorporación de Yunes y de Alejandro Murat, quienes representan todo lo contrario a los principios y valores de nuestro movimiento".

EE