Esta tarde fue asesinado Roberto Toledo, periodista de Michoacán, en la cochera de su oficina, ubicada en un despacho de abogados situado en la colonia Moctezuma Oriente, en Zitácuaro Michoacán.

La noticia fue dada a conocer por Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán, medio donde colaboraba Toledo.

A través de un mensaje dado a conocer en redes sociales, Linares señaló que "ya habían recibido una serie de amenazas" en los últimos meses, las cuales se cumplieron hoy.

Con él suman ya cuatro periodistas asesinados este 2022.

Lourdes Maldonado

La más reciente víctima fue Lourdes Maldonado, periodista de Tijuana, Baja California con más de 40 años de trayectoria.

"Temo por mi vida", le dijo Lourdes Maldonado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa hace tres años. Su homicidio ocurrió en su domicilio ubicado en la colonia Villas de Tijuana, el pasado 24 de enero.

Los hechos sucedieron unos días después de que se diera a conocer que había ganado una demanda laboral a la empresa Primer Sistema de Noticias, propiedad del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés.

Margarito Martínez

Apenas una semana antes había sido asesinado, también en Baja California, el fotoperiodista Margarito Martínez.

La mañana del 17 de enero se manchó de sangre cuando Margarito fue asesinado a tiros en la puerta de su casa, en la colonia Camino al Verde, cuando se disponía a ir a trabajar.

El fotoperiodista cubría la fuente de seguridad pública para el Semanario Zeta y otros medios incluso internacionales, entre ellos, la BBC.

Martínez se encontraba bajo el Mecanismo de Protección a Periodistas de Baja California, y estaba en proceso de ser incorporado al mecanismo de la Secretaría de Gobernación por una confrontación que había tenido por parte de luego de ser confrontado por un ex policía en diciembre pasado.

José Luis Gamboa

El primer crimen del año contra un periodista ocurrió el 10 de enero. Se trató del director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa. De acuerdo con lo informado por la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Gamboa fue apuñalado en el fraccionamiento Floresta del puerto jarocho.

La noticia fue dada a conocer días después del ataque "porque no se había reconocido su cuerpo", y debido a que no se habían notificado amenazas previas, Gamboa no se encontraba bajo alguna protección especial.

Pese a ello, en diversas ocasiones Gamboa ya había señalado la inseguridad que se vive en Veracruz, e incluso había hecho señalamientos en los cuales acusaba a la delincuencia organizada de controlar algunas zonas del puerto en la complicidad de las autoridades.

De acuerdo con la organización internacional Artículo 19, hasta antes del asesinato de Roberto Toledo, registrado este lunes, en México se han reportado los homicidios de 148 periodistas y comunicadores desde el año 2000.

De ellos, notificó, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 28 en el actual de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el reporte "Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa", presentado en abril del año pasado, por organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) “México sigue siendo el país más peligroso de América para la prensa“, añadiendo que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado frenar la espiral de violencia contra los periodistas ni poner fin a la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra ellos”.