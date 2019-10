México no intervendrá ante crisis en Ecuador, asegura AMLO

Ante las protestas que hay en Ecuador por el decreto del alza de combustibles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no intervendrá, y deseó que sus problemas se resuelvan por la vía pacífica.

"Desear que resuelvan los problemas en Ecuador, en efecto somos pueblos hermanos. Nosotros somos respetuosos de la situación política del país, no opinamos sobre eso, lo que decimos es que resuelvan sus diferencias, que no haya violencia. No vamos nosotros intervenir en este caso", agregó.

El presidente ecuatoriano, Lenin Moreno decretó este martes un toque de queda en algunos sitios estratégicos para el gobierno, horas después de que miles de manifestantes indígenas irrumpieran en el edificio de la Asamblea al recrudecerse las protestas en Quito y otras zonas de la nación andina en rechazo al alza de los precios de los combustibles.

