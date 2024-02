México lidera ranking con las ciudades más violentas del mundo, ¿cuáles son?

México sigue liderando el ranking de las ciudades más violentas del mundo, con Colima capital a la cabeza, y es el país con el mayor número de ciudades violentas: 16 de 50.

Al presentar este miércoles el Ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, destacó que la segunda ciudad más violenta del mundo el año pasado fue Ciudad Obregón, Sonora, con una tasa de 117 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

"Por séptimo año consecutivo una ciudad mexicana es la más violenta del mundo. Con una tasa de 140.32 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2023 esa ciudad mexicana más violenta del mundo fue Colima, en el estado del mismo nombre, al igual que en 2022", afirmó José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

En conferencia de prensa, Ortega señaló que en 2023, de las 10 ciudades más violentas del mundo, siete fueron mexicanas: Colima, Ciudad Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Juárez.

"De las 16 ediciones anuales de este, en 10 la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana, esto es en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023", indicó.

Ortega consideró que la situación de violencia en México es el resultado de gobiernos omisos en su obligación legal de garantizar la paz. "Pero de estas omisiones la peor ha sido la que se basa en la consigna de abrazos, no balazos".

"Abrazos para los homicidas y narcotraficantes, y balazos para los ciudadanos. Abrazos, no balazos, no ha funcionado, ya tiene más de cinco años y lo que vemos es que 16 de las 50 ciudades más violentas del mundo dentro de este horroroso Ranking del que no quisiéramos que nuestras ciudades estuvieran", señaló.

