Meade y Zavala acusan presiones de empresarios a favor de Anaya

Javier Lozano, vocero de la campaña del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, señaló que ven "presiones" y una campaña del sector empresarial para que el ex secretario de Hacienda y la candidata independiente, Margarita Zavala, se hagan a un lado para que Ricardo Anaya "pase" y frenar así a Andrés Manuel López Obrador.

"Ni a la esquina con Anaya. Sabes que este mensaje es dirigido al sector empresarial que es el que está presionando para que haya algo de esta naturaleza", dijo Lozano, quien señaló que "en el sector empresarial para que tanto Margarita (Zavala) como (José Antonio) Meade digan 'pásenle don Ricardo y aquí le vamos haciendo de comparsa para ver si le alcanzan los votos para frenar a López Obrador'".

No puede haber voto útil para un inútil����



✖️Su experiencia en gobierno es prácticamente nula



✖️Su honestidad ha sido severamente cuestionada



✖️Es incapaz de mantener la cohesión en su propio partido



✖️Dinamitó puentes de entendimiento con otras fuerzas políticas pic.twitter.com/YLmAY1qt9R — Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) 30 de abril de 2018

El vocero de la campaña de Meade, ex panista, explicó que "en el sector empresarial hay esta corriente de que Ricardo Anaya está en segundo lugar, ya todo el mundo hágase a un lado, vamos a acompañar a Ricardo para que no pase López Obrador y ése no es el camino".

En el mismo sentido se pronunció Jorge Camacho, vocero de Margarita Zavala, quien dijo: "No tengo nombres pero sí hay empresarios que buscan que se fortalezca una sola opción contra López Obrador; no es momento de pedir el voto útil".

Entrevistados por Ciro Gómez Leyva, los voceros de ambos candidatos criticaron este tipo de presiones.

GC