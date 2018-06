Meade deja de lado la polémica y se centra en propuestas

El candidato presidencial de la coalición Todos Por México, José Antonio Meade, señaló en Mérida que durante el tercer debate presidencial, los aspirantes que no hayan faltado a la ley presentarán propuestas, mientras que los que están acusados de actos ilegales recurrirán al ataque y la confrontación.

El aspirante explicó que los intercambios de señalamientos que ha tenido con Ricardo Anaya no deben ser el tema a seguir en el debate. “Éste no es un tema de escalamiento o no, éste es un tema de hechos”, expuso.

También apuntó que en el debate buscará presentar qué es lo que pensamos de temas muy importantes, de temas que son relevantes y fundamentales. Vamos a poder platicar con ellos de lo que esta elección implica para cada una de sus familias, lo que con la familia de cada mexicano queremos hacer en educación, lo que implica esta elección para todos los que nos va escuchar en materia de salud, en materia de crecimiento. Eso es lo que hoy debe de motivarnos”.