"Me entregué a servir a México": Peña Nieto niega sobornos por Pegasus

El ex presidente Enrique Peña Nieto calificó como “lamentable” que diversos medios nacionales ligaran su nombre a un supuesto caso de soborno por parte de empresarios de Israel, donde se acordaría la compra del software de espionaje “Pegasus”. El medio “The Marker” reunió testimonios de dos empresarios que declararon en un juicio haber destinado 25 millones de dólares al entorno de EPN durante su mandato presidencial.

Después de que negó dichos señalamientos en su cuenta de X, durante un diálogo con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex presidente afirmó que estas especulaciones solo buscan dañar su imagen, desestimando, a su vez, las repercusiones legales de una posible investigación penal en su contra.

Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente.

Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones.

Es una insinuación carente de sustento alguno.

Queda la duda, en interés de quienes, se hace tal…— Enrique Peña Nieto (@EPN) July 6, 2025

Al ser cuestionado de por qué varios medios nacionales e internacionales lo asociaron en la disputa legal junto a los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, indicó que no es relevante ni inédito: “No sé en cuántos juicios entre particulares el nombre de la gestión Peña Nieto podrá aparecer, pero que tenga que ver en pleito de particulares no me hace parte ni actor central de esos temas”, mencionó.

Para finalizar, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que abran una investigación penal en su contra, dijo: “Una más, no es la primera. Puedo afirmar que me entregué como presidente de la República a servir a México”.

¿Para qué se usó Pegasus?

El escándalo de Pegasus se desató desde 2021, cuando en una investigación internacional sacó a la luz que más de 50 mil números telefónicos fueron seleccionados como posibles objetivos de espionaje, incluyendo al menos 15 mil números mexicanos. Dentro de estas víctimas afectadas, se encontraban periodistas como Carmen Aristegui y el reportero Cecilio Pineda Brito, el cual fue asesinado después de que su número apareciera en la lista en 2017.

Por el momento, no se ha confirmado una investigación judicial en México contra Peña Nieto por este caso. De hecho, tampoco se ha comprobado legalmente la existencia de dichos sobornos que mencionan los empresarios.

EM