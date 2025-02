Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Mateo el pasado viernes 7 de febrero en Lagos de Moreno, Jalisco, sus padres denunciaron la creación de varios perfiles falsos en redes sociales que están solicitando dinero para cubrir los gastos del funeral.

La madre del niño, Marytere, advirtió a través de sus redes sociales sobre estas publicaciones fraudulentas. En su mensaje, dejó en claro que los pedidos de dinero son completamente falsos. “Hay publicaciones en redes sociales donde están pidiendo dinero para apoyo de los gastos funerarios de mi hijo Mateo. Esto es falso”, aclaró.

Además, Marytere informó que los abogados que la están asesorando no cobran por sus servicios, y les pidió a las personas no caer en estafas que utilizan su nombre para obtener beneficios. "Por favor no caigan en fraudes o estafas, esto es mentira", agregó en su publicación.

ESPECIAL

La desaparición de Santiago Mateo

El menor de 12 años desapareció el 4 de febrero en el municipio de León, Guanajuato. Tras salir de la secundaria, se dirigió al consultorio en el que ayudaba, pero nunca llegó a su destino. Con la ayuda de las cámaras del C4 y de testimonios de los vecinos, se pudo confirmar el trayecto que Mateo recorrió hasta el consultorio, que se encontraba a unas calles de su hogar.

Luego de varios días de búsqueda, el 7 de febrero la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la muerte de Santiago Mateo y garantizó la recuperación de su cuerpo con el debido respeto y dignidad, para ser entregado a su familia.

ESPECIAL/ALERTA AMBER

Posible abuso y detención del sospechoso

Información extraoficial indica que el niño habría sido víctima de abuso por parte del médico con el que trabajaba en el consultorio. Según reportes de AM, cuando los agentes de la policía estatal y de la fiscalía se presentaron en la casa del médico, este intentó suicidarse, pero no sufrió heridas graves. Posteriormente, confesó el crimen y proporcionó la ubicación del cadáver de Santiago Mateo.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz, confirmó que una persona está detenida por el caso y aseguró que no habrá impunidad. “Hay un detenido por estos hechos y se enfrentará con la justicia. No habrá impunidad. Como autoridades de los tres niveles de gobierno y como sociedad, nos unimos hoy por él, por todas y todos, seguiremos luchando por un Guanajuato seguro”, expresó en sus redes sociales.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato detalló que se ha establecido una línea de investigación sólida que apunta a la posible participación de una tercera persona, que ya ha sido identificada y será llevada ante la justicia.

BB