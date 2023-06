Junio es el mes del orgullo de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales (LGBTTTI+) y, con ello, en las marchas que se realizan por todo México se busca fomentar una cultura de inclusión, denunciar la discriminación y avanzar en el reconocimiento de los derechos de la comunidad gay.

Los contextos históricos, sociales y políticos de cada país han hecho que la lucha política de la diversidad sexual tenga sus propias narrativas, tal es el caso de México, donde el primer arribo de la homosexualidad a la mirada pública mediática fue en 1901 con la aprehensión de 41 hombres homosexuales en una casa ubicada en la Ciudad de México.

Hoy, 122 años después de aquel suceso, la situación de la comunidad LGBT+ es muy diferente.

¿Cuántos mexicanos se identifican como parte de la comunidad LGBT+?

De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017, el 3.2% de la población de 18 años y más se autoidentificó como no heterosexual, el 96.8% señaló ser heterosexual.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en México, 5 millones de personas se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBT+ .

En 2021, el total de la población de 15 años y más de edad en México se estima en 97.2 millones de personas. De estas, 5.0 millones se autoidentifican LGBT+, lo que equivale al 5.1 % de la población de 15 años y más en el país. El 81.8 % se asume parte de esta población por su orientación sexual, 7.6 %, por su identidad de género y 10.6 %, por ambas.

En país, 1 de cada 20 personas de 15 años y más de edad, se autoidentifica como LGBT+ .

¿Cómo es la orientación sexual e identidad de género en la comunidad LGBT+?

De las personas que se autoidentifican como LGBT+ por su orientación sexual, 2.3 millones son bisexuales, lo que representa 51.7 % del total de esta población; 1.2 gay, 0.4 lesbianas y otro 0.5. El 34.8 % es transgénero o transexual .

Discriminación LGBT+

La discriminación contra personas no heterosexuales es una realidad presente todos los días en México. De acuerdo con la ENADIS 2017, el 33% de mujeres y 41% de hombres no aceptarían a alguien trans en su casa; mientras que el 30% de mujeres y el 35% de hombres no aceptarían a alguien homosexual .

Por otro lado, 7 de cada 10 personas LGBT+ expresaron haber vivido y sufrido discriminación .

Los asesinatos son la reacción más violenta de la discriminación. México es el segundo país de América Latina donde hay más asesinatos contra personas trans, solamente después de Brasil . Y de 2007 a 2017 se han registrado 422 transfeminicidios, según el Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

