No sólo Nuevo León se verá beneficiado con la llegada de Tesla, pues de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también ha trabajado para que Jalisco obtenga inversión extranjera y con ello mejoren también las condiciones de empleo.

En entrevista para EL INFORMADOR, explicó que tras su visita a Estados Unidos a inicios de marzo, se logró firmar convenios para la inversión por parte de empresas de innovación, entre cuyas Entidades beneficiadas se encuentra Jalisco.

Señaló que no puede adelantar mucho sobre las industrias que llegarán próximamente a la Entidad sin la autorización de las empresas, pero indicó que poco a poco se irán dando a conocer.

“Estuve con una empresa que tiene una presencia destacada, y que tiene previstas varias expansiones en México y Guadalajara, pero ya les tocará a ellos darlas a conocer”, expresó.

Ebrard destacó que Guadalajara y Jalisco están muy bien ubicados en varios países. Esto por las compañías que son como una especie de Silicon Valley de México y gracias a su infraestructura informática y de sistemas.

“Sé que Tesla tiene vínculo con varias empresas que están asentadas en Guadalajara, entonces esta planta también va a jalar a Guadalajara en cierta forma”, expresó.

El funcionario también resaltó su viaje a la India, que trajó avances a México en inmunoterapia CAR-T, terapia aplicada para el tratamiento del cáncer y que trabaja desde la médula ósea. Esta técnica comenzará a ser aplicada en México en diciembre de este año.

“Ese tratamiento puede salvar a las personas con leucemia. En México tenemos prevalencia de leucemia en niños por encima de otros países, por eso es un tema muy especial”.



Ebrard pide debate y encuesta nutrida para elegir al candidato

Con el objetivo de que no existan trampas a la hora de elegir al candidato o candidata que representará a Morena para contender por la Presidencia de México en las elecciones del 2024, el canciller Marcelo Ebrard se dijo a favor de contar con una encuesta “nutrida” y bien hecha.

“Si está nutrida y es una encuesta seria, transparente, pues con 30 mil votantes es suficiente, es un buen número, considerable. Siempre y cuando sea al azar y no sea manipulada”, indicó en entrevista exclusiva.

Dijo que la encuesta sin duda deberá hacerse en las 32 Entidades del país y considerando el número poblacional para determinar las muestras equitativamente. También solicitó que se lleve a cabo un debate antes de dicha encuesta para que las personas conozcan sus propósitos al contender por la candidatura.

“La clave es que la gente diga. Que la gente diga y nos quitamos de especulaciones. Con un debate pueden saber qué pensamos sobre cada cosa. A la gente no le interesa otra cosa que cuáles cosas se proponen para sus problemas. Yo espero que Morena entienda este planteamiento, porque tanto Adán Augusto como Claudia habían dicho que sí. En Estados Unidos, en el partido demócrata, hubo hasta 11 debates antes de elegir a Biden”, expresó.

Por el momento, dijo que no ve que la balanza se incline hacia alguno de sus contrincantes, declarados por ellos mismos, hablando del secretario de Gobernación, Adán Augusto, y la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Si lo viera, ya lo habría yo planteado, cuando hay algo donde uno no está de acuerdo pues lo dice”, añadió.

Sin embargo, destacó que sus seguidores ya han estado reuniendo la información que pueda llegar a requerirse una vez que el proceso así lo pida. Primero deberá hacerse la convocatoria a los interesados para contender por la candidatura y luego se llevará a cabo la encuesta en el mes de noviembre, pero previo a ello, quienes busquen ser candidatos deberán separarse del cargo para evitar conflictos de interés.

Aseguró que no sólo tiene la capacidad para ser él quien sea el candidato que contendrá por Morena en la próxima elección, sino que además tiene las relaciones y el conocimiento necesarios para serlo, por lo cual él va con calma en esta contienda previa, cumpliendo con sus responsabilidades como canciller. Sobre la clara ventaja que le llevan Adán Augusto y Sheinbaum en la publicidad que se ha hecho en busca de posicionarlos desde un año antes, como la pinta de bardas y espectaculares, actividades que además no han sido sancionadas por el INE, dijo no preocuparle porque existen otras vías en las cuales se puede también ganar presencia, como las redes sociales.

“Yo confío más en la presencia en redes sociales que en la publicidad tradicional, además la publicidad creo que cuesta más, en cambio, por ejemplo, TikTok, no te cuesta nada”, dijo al respecto el canciller.

Hay avances en políticas internacionales

Para el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a cuatro años ya de la actual administración federal, el Gobierno de México y la dependencia que encabeza han tenido avances en puntos como la relación sostenida con Estados Unidos, por ejemplo, logrando la firma del Tratado de Libre Comercio que permite fomentar la inversión, el libre comercio, la generación de empleo y el desarrollo de los países que lo componen. Otro de los avances en este sentido, dijo el canciller, ha sido en el ámbito migratorio, pues, añadió, se han tenido acuerdos para que más mexicanos puedan acceder a una estancia legal en Estados Unidos mediante la emisión de más visas laborales.

El avance de estas acciones, señaló, está en que “el Gobierno estadounidense ha logrado implementar medidas similares a las que el gobierno de México había planteado hace algunos años respecto a que exista un camino documentado para manejar la movilidad laboral”. Otro ejemplo de la cooperación alcanzada con Estados Unidos es el Convoy para la Internacionalización de los Municipios Mexicanos, en busca de generar espacios donde los diversos actores relevantes del ecosistema económico de Estados Unidos (California en el primer caso): empresas y posibles inversionistas para establecer áreas de colaboración con los Gobiernos locales mexicanos, conocer sobre nuevas tecnologías y aumentar las oportunidades de hacer negocios y de incrementar la inversión para nuestro país.

Ayer Marcelo Ebrard participó en un mitin en Acapulco, junto con simpatizantes de Morena. ESPECIAL

Estadounidenses

Secretaria de Seguridad rendirá cuentas por el homicidio de extranjeros

Luego de que se diera a conocer el asesinato de los cuatro estadounidenses plagiados en Tamaulipas, el canciller Marcelo Ebrard informó que se acordó con el Gobierno de Estados Unidos (EU) que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, rendirá cuentas al país vecino sobre las acciones emprendidas en México respecto de su política de seguridad.

Lo anterior, luego de que Liz Sherwood-Randall, enviada especial de EU, visitara al Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 9 de marzo para hablar sobre el tráfico de drogas y la reducción del consumo de fentanilo.

La visita de Rosa Isela a EU, en Washington DC, se hará “en contraparte” a esta visita y en equivalencia, para que también México pueda exponer sus resultados ante las autoridades vecinas.

"Por ejemplo, México ha logrado incautar seis toneladas de fentanilo, imagínense qué es eso. Eso, si no se hubiera incautado y se hubiera ido a Estados Unidos, serían millones de píldoras".

Por último, Ebrard dijo no estar de acuerdo con el que se declare terroristas a los traficantes de droga como lo propone EU, pues con ello buscarían atacar directamente sin el consentimiento de nuestro país, "cosa que México no permitirá".

