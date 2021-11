Manuel Herrera: Presupuesto 2022 deja fuera la reactivación económica

El diputado federal por el Distrito 6 de Zapopan, Manuel Herrera Vega, acusó que el presupuesto de egresos 2022 carece de lógica y no es acorde al momento histórico que se está viviendo, cuando el país está apenas tratando de recuperarse de los estragos ocasionados por la pandemia de COVID-19.

"Este proyecto no los defiende sino todo lo contrario: los olvida y los ignora, por eso es que votamos en contra”

Al hablar en la tribuna del Congreso federal en representación de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Herrera Vega advirtió: “Desde la bancada naranja buscaremos un presupuesto responsable, pero sobre todo que se preocupe realmente por cerrar la brecha de desigualdad, por el sistema de salud y por propiciar el desarrollo económico del país” afirmó.

Señaló que no es normal que el partido en el poder y sus legisladores sean tan indiferentes e irresponsables ante la situación que vive México, por lo que los representantes populares emanados de MC seguirán en la lucha para defender a los que no tienen voz: “A las niñas, niños y adolescentes; a los ríos, montañas, bosques y mares; a las comunidades desplazadas por los proyectos de este Gobierno. Este proyecto no los defiende sino todo lo contrario: los olvida y los ignora, por eso es que votamos en contra”.

Afirmó que junto con sus compañeros de Movimiento Ciudadano, se ha reiterado una y otra vez que el presupuesto tiene que ser el principal instrumento de Gobierno para transformar la vida del país y de su gente.

Vamos a hacer frente a las malas decisiones de un gobierno y a un presupuesto 2022 que lo único que demuestra es que se olvida de las y los mexicanos, del medio ambiente y del desarrollo del país.



Desde la #BancadaNaranja lo decimos fuerte y claro vamos a #DefenderAMéxico. pic.twitter.com/CFRM2xMRGJ — Manuel Herrera Vega (@ManuelHerreraV) November 12, 2021

“El dinero público debe servir para cambiar la vida de las personas; para que el lugar de nacimiento no determine el destino en la vida de las personas. Sin embargo, el actual Gobierno mandó un presupuesto inercial; un presupuesto continuista; un presupuesto que no resuelve los grandes problemas del país”, aseveró.

“Lo que se está aprobando no es normal: No es normal que en un país con tanta desigualdad no haya un proyecto destinado a cerrar esa brecha; no es normal que ante la peor crisis climática apostemos por políticas energéticas del pasado; no es normal que después de la crisis que vivió el sistema de salud no haya una apuesta por construir uno más moderno y con capacidades para toda la población. No es normal que después de la caída económica que vivió el país se apruebe un presupuesto de egresos que no apuesta por la reactivación económica de las familias y de las empresas mexicanas”.

Durante su discurso por la reserva del Artículo 1, Herrera Vega recalcó que es imperante que los presupuestos sean de futuro, que apuesten por los jóvenes, las niñas y los niños y por su educación, por la salud de los más enfermos y necesitados, por energías que garanticen un futuro digno y que apuesten por la naturaleza y el medio ambiente: “Todo eso hemos defendido esta Legislatura; estas han sido y nuestras banderas. Esas son las personas que hemos puesto al centro y las causas que hemos puesto al frente”.

“Por eso, estamos proponiendo incluir en el artículo 1 del Presupuesto de Egresos de la Federación la obligación de que el gasto y la inversión pública sean considerados a través de los principios de justicia intergeneracional, a fin de que sea vinculante para esta Cámara contribuir a un medioambiente sustentable”.

Reiteró que el voto en contra para la propuesta del presupuesto fue para evidenciar que no hay deseos de construir un futuro digno para México:

“Este Gobierno tuvo la oportunidad histórica de cambiar la realidad. Pero ha sido otra oportunidad pérdida. Optaron por mantener lo que estaba, por dejar intocados a los que se benefician del sistema. Por eso nosotros no podemos acompañar esta propuesta: porque va contra todo lo que prometimos defender en nuestros distritos y en nuestros estados”, argumentó.

“Afortunadamente, para el país hay una tercera vía: la que estamos construyendo desde Movimiento Ciudadano y la bancada naranja. Seguiremos defendiendo las agendas y causas de las y los mexicanos y seguiremos, en contra de lo que votamos ayer y hoy, luchando por tener presupuestos que signifiquen igualdad, libertad y futuro”, puntualizó el Legislador.

