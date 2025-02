Madre defiende a su hija después de robar 11 mdp

Guadalupe Neri Martínez, madre de Karen Guadalupe "N", acusada de robar 11 millones de pesos en la casa que compartía con su expareja, dijo que su hija es "inocente" del robo del dinero, pero aseguró que por más de 15 años, fue víctima de violencia de género de parte de su esposo, el pastor Rubén Hernández el cual está embargado de la iglesia Casa de oración de Tuxtla. En conferencia de prensa, Guadalupe Neri Martínez dijo que su hija que se encuentra detenida en un penal desde el sábado, sufrió violencia de género de parte de su pareja, al grado de que no le permitía estar en la casa de su madre por más de media hora.

El pastor daba malos tratos a Karen Guadalupe, aun cuando se encontraban en eventos públicos. "La llegó a jalonear, la llegó a maltratar y todo el mundo se quedaba callado. Y yo como madre, yo nunca supe que él la trataba así".

"Mucha gente se dio cuenta cómo la trataba. Mucha gente se quedó callada", explicó. En las ocasiones que Karen Guadalupe llegaba a la casa de su madre, en un lapso de diez a 30 minutos que la visitaba, la observaba triste, por lo que llegaba a preguntarle si se encontraba emocionalmente bien. "Yo le preguntaba a mi hija porque yo la veía mal y ella me decía: mami, estoy bien, pero te veo mal hija, estoy bien y ahorita viene saliendo todo". Cuando Karen Guadalupe se tardaba con su madre, el pastor la obligaba a regresar a casa. “Media hora en mi casa era mucho, porque él (Rubén Hernández), ya la estaba sacando. No se cuál era su temor. Nunca me daba la cara, nunca convivía él conmigo, ni con nadie de la familia”.

El pasado sábado, la Policía Estatal detuvo a Karen Guadalupe y su nueva pareja, Eduardo "N", acusados del delito de robo ejecutado con violencia gravado, después de que el Juez de Distrito de Chiapa, ordenó el cateo en la casa de la calle Benito Juárez, en la colonia Miravalle.

La pareja se le había acusado de haber robado más de 11 millones de pesos en la casa de la madre del pastor, así como tener tres vehículos que presuntamente no eran de su propiedad como una Chrysler tipo Patriot, una Peugeot y una Nissan tipo Altima. A dos días de la detención de Karen Guadalupe, su madre Guadalupe Neri Martínez ofreció una conferencia de prensa para decir que a su hija la educó sola. "Yo soy su madre y se que la he educado y la he criado con esfuerzo de una madre sola, pero con buenos ejemplos, con buenos cimientos".

Salió en la defensa de su hija y aseguró que se separó del pastor por la violencia de género que sufría. "Su único delito fue haberse enamorado, cuando ella no tenía amor, más que opresión, humillación, maltrato en su hogar, por lo mismo ella se enamoró y ese es su delito: haberse enamorado de otra persona".

Fue así, que Karen Guadalupe dejó al pastor con el que había vivido más de 14 años. "Agarró el valor para poder salir y dejarlo y dejar 14 años, casi 15 años de opresión, de burlas, que mucha gente se dio cuenta cómo la trataba delante de mucha gente en la iglesia". Dio a conocer que ha visitado a su hija en el penal donde se encuentra y la ha visto serena. "Se encuentra bastante segura, bastante serena, porque ella no debe nada y mi hija va a salir libre y lo único que pido es justicia para mi hija". En septiembre del 2024, Karen Guadalupe decidió romper con el pastor Rubén Hernández para vivir son su nueva pareja, recordó Guadalupe Neri Martínez.

Explicó que fue en una casa de la colonia Las Fuentes, que compartía Karen Guadalupe con el pastor y su madre, donde ocurrió el robo en el mes de diciembre y no en septiembre, que es cuando se rompió la relación. "Supuestamente en diciembre fue ese mentado robo". La madre del pastor Flor "N", alegó haber sido golpeada por Karen Guadalupe y su pareja, pero supuestamente nunca le notaron signos de violencia física.

