Luego de que se diera a conocer el video íntimo de la influencer Luna Bella en el metro de la CDMX, ahora ha salido a relucir las declaraciones del policía que funge en el video, quién desmintió la suspensión de sus actividades después de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitiera un comunicado oficial en contra del conocido “Señor Indomable”.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para su canal de YouTube, el uniformado afirmó que hasta el momento no ha recibido ningún llamado por parte de las autoridades: “Actualmente, he ido a trabajar, no me han notificado nada. Sé por otras instancias que estoy suspendido, pero no sé mi situación. Ahorita ya me asesoré, tengo mi abogado, y por el momento la Secretaría no me ha notificado nada”.

Por otro lado, también indicó que cuenta con una amplia trayectoria en su profesión, pues es miembro de la Unidad de Policía Metropolitana Fuerza de Tarea conocida como Zorros, un destacamento élite dentro de la SSC-CDMX donde ha recibido una formación extensa para llevar a cabo diversas operaciones, incluidas algunas de alto riesgo. Tiene una trayectoria policial de seis años, de los cuales pasó tres desempeñándose como policía sectorial.

"Hago mis pruebas, mis exámenes y cuando yo entré eran 250 elementos y nada más nos graduamos 60", expresó.

Al preguntarle la razón de su incursión en el contenido para adultos, enfatizó que fue debido a problemas económicos personales; sin embargo, eso no significa que mezcle su vida como creador de contenido con la de su función en la policía, asegura que son cosas distintas.

“Yo trabajo en la policía y descanso dos, obviamente en esos dos días yo los ocupo para trabajar en lo que hago, en las películas, en las escenas”, dijo.

Respecto al reciente video publicado por Luna Bella, el periodista Nacho Lozano también entrevistó al policía, a quien le preguntó la razón por la que lo llevó a participar en una escena íntima con Luna Bella en un espacio público como el metro de la Ciudad de México. En respuesta a esto, mencionó lo siguiente: “Todo fue muy rápido. Lo que sí es que no había niños ni señoras, porque en este caso hubieran jalado la palanca de emergencias (...) siempre se han escuchado cosas en el metro a diferencia de que unos lo esconden, y otros como nosotros que lo damos a conocer, eso hace que tengas más vistas”.

Además, añadió que la decisión de grabar el contenido de forma espontánea junto a la creadora de contenido surgió de manera improvisada. Para llevar a cabo la grabación, se hizo acompañar de "extras" que simulaban un vagón lleno, contribuyendo así a crear una atmósfera más realista para la escena.

“No estaba dentro de lo planeado, simplemente se dio. Hay mucha gente a la que le gusta el exhibicionismo, la adrenalina y todo ese tipo de cosas, por eso lo grabamos. Fue una colaboración, cada quien lo monetiza en su página”, mencionó.

