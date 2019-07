Lozoya difundirá video sobre saqueo a Pemex: Abogado

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó que en un par de semanas su cliente difundirá un video dirigido a la opinión pública donde dará a conocer "la verdad de todo", y en el que explicará la forma en que la empresa productiva del Estado fue saqueada por el ex presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

"Será un video donde mi cliente va a hablar ante la opinión pública. Él va a decir la verdad de todo"

En entrevista, el litigante rechazó que su cliente vaya a realizar una videoconferencia como ha trascendido, puesto que "me lo agarran las autoridades, sólo se difundirá un video con la verdad de Emilio".

Ante la pregunta de si en la grabación hablará sobre el ex presidente Enrique Peña Nieto y ex secretarios, Coello Trejo comentó: "¡Claro que sí! Si ellos fueron los que saquearon a Pemex, no digo que se lo robaron, sino que se lo llevaron a la Secretaría de Haciendo el dinero".

En cuanto a Gilda Austin, madre del ex director de Pemex y quien permanece detenida en Alemania por presuntamente estar implicada en el caso Odebrecht, el abogado informó que "estamos viendo cómo la sacamos de allá. Ya logramos una suspensión provisional, y esperamos la definitiva".

