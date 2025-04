Los SÚPER puentes que vienen en mayo; aquí los días libres

Aún no termina la Semana Santa, pero ya se vislumbran mayo; un mes con "súper puentes", es decir, varios días libres que tendrán los y las estudiantes en México; aunque para los trabajadores sólo habrá uno.

Estamos a unos días de que llegue el mes de mayo y con él un día feriado y al menos dos conmemoraciones, además de otros festejos, y aquí te contamos cuáles son para que lo tomes en cuenta si tienes pensado organizar alguna salida o simplemente descansar.

Recuerda que para poder disfrutar de un viaje, lo más recomendable es planear con anticipación y organizar tus tiempos, por lo que aquí te compartimos cuáles serán las fechas que podrías aprovechar para desconectarte del trabajo o la escuela.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió el calendario escolar donde marca los días de descanso para los estudiantes en el quinto mes del año, los cuales serán : 1, 5 y 15 de mayo.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Trabajo, es un día de descanso obligatorio.

El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla y aunque no es un día de descanso obligatorio, los estudiantes no tendrán clases ese día.

Mientras que el 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, fecha dedicada a rendir homenaje a la labor del personal docente en nuestro país.

Aunque no es considerado día festivo y, por lo tanto, no es descanso obligatorio, otra fecha a celebrar en ese mes es el 10 de mayo, mientras que el 30 de mayo habrá Junta del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases.

