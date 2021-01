LordMisZapatos: Hombre insulta a policías; “Mis zapatos valen más que tu coche”, dice

#Tip . Si te vas a casar y a fuerza tiene que ser en semáforo rojo, en la ciudad más afectada del país por #COVID , con cifras desbordadas en fallecimientos, mínimo maneja bajo perfil, no seas prepotente, ni amenaces a tus vecinos , bebe menos xq la riegas ����♀️ #LordMisZapatos

La joyita del video #LordMisZapatos, es Teófilo Torres Corzo, ex diputado local, ex Diputado federal, ex Gobernador del estado de San Luis Potosí y actual Senador, ipadiano.



Haz tu magia, Twitter. pic.twitter.com/Djbvc7yLE9