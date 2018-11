López Obrador se reúne con su gabinete, analizan situación de migrantes

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, e integrantes de su gabinete de Seguridad, Gobernación y Relaciones Exteriores, se reunieron en la casa de transición para analizar la situación de la Caravana Migrante luego de un grupo de centroamericanos intentó ingresar a Estados Unidos de manera violenta e ilegal a ese país.

Al término de la reunión, el futuro Canciller, Marcelo Ebrard expresó que le han dado un seguimiento puntual a la caravana migrante, por lo que insistió en la propuesta del nuevo gobierno de detonar el desarrollo en la región para que las personas no migren por pobreza.

Se refirió a "cambiar la política migratoria mexicana que es muy restrictiva" y añadió que buscarán que a partir del 1 de diciembre pueda haber el respeto a los derechos humanos. Ebrard Causabón hizo un llamado a los migrantes centroamericanos al diálogo, respeto a la Ley y la prudencia.

Olga Sánchez Cordero, designada como secretaria de Gobernación, expresó que le preocupan los derechos humanos porque los migrantes tienen derechos. "No hay que vulnerarles son derechos, nosotros estamos muy preocupados por la defensa de sus derechos. En nuestro país no son criminalizados, tienen un estatus de inmigrante, lo que es una falta administrativa, no es una falta penal, tenemos que verlo desde el punto de vista humanitario".

Por su parte, el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo pidió a todas las autoridades, órdenes de gobierno e integrantes de la caravana migrante hacer el esfuerzo de prudencia.

"Ni podemos promover provocaciones, ni podemos caer en provocaciones, tenemos que asumir desde una perspectiva humanitaria el problema migratorio, en el contexto de respeto a la legalidad a nuestro país. El llamado es a todas las autoridades a conducirse en un marco de prudencia", dijo.

LS