López Obrador responde a Loret de Mola: "No somos represores"

Tras las declaraciones del periodista Carlos Loret de Mola, quien afirma que el Gobierno está en su persecución y que ya se encuentra en preparación para posibles represalias , el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a dichas expresiones.

Durante su conferencia matutina, López Obrador envió un mensaje a Loret de Mola, en el que le aconseja que no se preocupe, pues el Gobierno no es represor , y que no pretende utilizar esto para ocultar lo que el mandatario describió como un fracaso en su trabajo como periodista en materia de corrupción. "Qué culpa tenemos nosotros, que no se preocupe en nada, ni denuncia, ni nada", dijo el Presidente.

Andrés Manuel López Obrador añadió que el periodista Carlos Loret de Mola lo ha calumniado en múltiples ocasiones sin tener alguna consecuencia, y que, ahora que ha perdido credibilidad, busca culparlo de sus problemas. "Nadie le echó a Hacienda, lo puedo garantizar", afirmó, agregando que si él presentara una denuncia contra el periodista, este se convertiría en un héroe.

Por su parte, Carlos Loret de Mola afirmó que en febrero de este año, el Presidente López Obrador inició una investigación desde la Unidad de Investigación Financiera (UIF) contra él, su esposa Berenice Yaber y el periodista Víctor Trujillo "Brozo" , esto tras la publicación de reportajes sobre una presunta red de corrupción operada por los hijos del presidente, Andy y Bobby López Beltrán, y sus amigos, incluyendo a Amílcar Olan.

De esta forma, Loret de Mola dijo en entrevista que se está preparando para lo peor, expresando su preocupación por el poder y el supuesto deseo de venganza del Presidente. Según el periodista, la investigación de la UIF también se centró en las empresas LatinUS Media Radio y LatinUS Media MX Hub, que ya habían sido revisadas en febrero cuando se reveló un video de Pío López Obrador recibiendo dinero, pero que volvieron a solicitar información tras el triunfo de Morena en las elecciones del 2 de junio.

