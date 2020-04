López Obrador rechaza acuerdo oculto con Trump por recorte petrolero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe ningún acuerdo oculto o que su gobierno se haya comprometido a algunas cosas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tras las negociaciones de la OPEP, donde México acordó recortar solo 6% de su producción petrolera, a diferencia de otros países quienes se comprometieron a una reducción del 23 por ciento.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, adelantó que en los próximos días hará un anuncio especial expresando su agradecimiento por la solidaridad que México ha recibido por otros países.

"La relación con el presidente Trump, es una relación buena, de amistad, también aprovecho, aunque mañana se va explicar, que no hubo, como algunos adversarios llegaron a decir que hubo un acuerdo secreto, que se habían comprometido cosas, nada".

"Mañana vamos a explicar, viene la secretaria de Energía y viene el director de Pemex a explicar por qué fue favorable a México el acuerdo de la OPEP y de la no OPEP en cuanto a la reducción de la producción petrolera y les vamos a dar a conocer cuál es la estrategia hacia adelante para seguir fortaleciendo al sector energético, es palanca para el desarrollo".

"Fue un muy buen acuerdo, bueno reconocido por todos, nada más les comentó que cuando se votó, hubo aplausos para México, y estamos hablando de países muy distintos, con posturas políticas diferentes y esto es reconocimiento la grandeza de México, nos debemos de sentir muy orgullosos, por la fama y grandeza de México, no de ahora sino de siempre", aseguró el Mandatario.

El Mandatario detalló que el compromiso fue que México va a reducir 100 mil barriles diarios de petróleo, lo que significará el 6% de la producción nacional, "mientras todos los demás países por circunstancias distintas a las de México que explicamos muy bien, su reducción es del orden del 23%".

Acompañado de su gabinete de salud y por el canciller Marcelo Ebrard, López Obrador informó que esta semana podría haber respuesta a la solicitud que hizo a su homólogo de la Unión Americana de que le venda 10 mil ventiladores y 10 mil monitores para hacer frente a la pandemia del COVID-19, y aprovechó para enviar su solidaridad al pueblo estadounidense ante la situación, puesto que el país del norte suma casi 20 mil muertes por esta contingencia.

"Aún en estas circunstancias, les solicitamos apoyo para que nos consiguieran, porque escasean en el mundo, ventiladores y monitores, y así de manera espontánea (Donald Trump) me dijo en la conversación, estábamos tratando el tema delicadísimo de la OPEP, en un momento muy difícil, después de que se fijó la posición de México y él aceptó, con una actitud muy compresiva, después de eso le plantee lo de los ventiladores, y de inmediato dijo "voy a hacer todo lo posible, mañana le hablo", no me habló, me mandó a decir de que están consiguiéndolos, están buscando la forma de conseguirlos.

"Parece que la cancillería ya tiene un aviso de que en esta semana pueden decirnos si van a poder ayudarnos con estos ventiladores, es una relación buena, mucho muy buena", agregó.

