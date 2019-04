López Obrador plantea cero impunidad en el Poder Judicial

Con respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó que se actúe y se evite todo acto de corrupción con los procedimientos y órganos con que cuenta.

"Yo espero que se avance para que se limpie de corrupción el Poder Judicial", anotó el Ejecutivo federal, quien adelantó que está pendiente una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zalvídar Lelo de Larrea, de quien dijo se trata de un abogado responsable, honesto y buen servidor público.

Refirió que la Presidencia de la República mantiene constante comunicación con los ministros de la Corte, a través de la Consejería Jurídica.

Consideró que la renovación que se realiza en la Suprema Corte de Justicia debe ser, "lo digo en términos respetuosos, desde abajo", además revisarse el funcionamiento, actitud y comportamiento de jueces, magistrados y ministros.

"Arriba hay ahora voluntad para llevar a cabo esta renovación. Vamos a seguir nosotros pendientes. No aceptamos que haya corrupción en el Poder Judicial. Somos respetuosos de su independencia", remarcó.

Advirtió que cada vez que un juez libere a un presunto delincuente con elementos legaloides de forma, no de fondo, por mal integración del expediente o cualquier otra excusa, "lo vamos a denunciar".

Se va a denunciar cualquier delito de corrupción: "Se acaba la impunidad", anotó al dejar claro que la denuncia pública es muy importante, ayuda mucho, por lo que convocó a todos los mexicanos actuar como guardianes, a denunciar cualquier acto de corrupción, para que los funcionarios no actúen en la ilegalidad.

Consideró que en las indagatorias que se sigue en torno a la llamada "estafa maestra", no debe haber chivos expiatorios.

Planteó que si queremos atender "la bancarrota, el gran desastre de la política neoliberal y, sobre todo, el saqueo que implicó, tendríamos que empezar por los de mero arriba, los ex presidentes (Carlos) Salinas, (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón, y (Enrique) Peña Nieto".

"El Presidente no puede saber de una denuncia sobre un presunto delito y no ordenar que se le dé trámite a la denuncia en el marco de la ley"

Esto es, añadió, "no se debe castigar a los chivos expiatorios como era la costumbre", de ahí la propuesta de que se reforme al artículo 35 de la Constitución y, "si así lo creen los ciudadanos, se haga consulta (...) nada de chivos expiatorios".

López Obrador indicó que este es el cambio que impulsa la nueva administración y expresó que todas las denuncias deben castigar "a los de arriba y abajo", pero no sólo a estos últimos. "No permitir corrupción y cero impunidades", insistió.

López Obrador expuso que "todo lo que nos llega de denuncias con pruebas, se tramite, no me quedo con nada porque no puedo convertirme en cómplice. El Presidente no puede saber de una denuncia sobre un presunto delito y no ordenar que se le dé trámite a la denuncia en el marco de la ley. Todo lo que llega tiene que ser atendido de inmediato".

