López Obrador plantea rifa de avión presidencial en 500 pesos el cachito

Un premio mayor de altura. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó como opción para dar salida al avión presidencial hacer una rifa mediante la que se ofrecerían seis millones de cachitos (boletos) a 500 pesos cada uno, en un sorteo a cargo de la Lotería Nacional.

“Se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión”, sentenció AMLO sobre la aeronave que hace un año fue enviada a Estados Unidos (EU) para venderla a algún particular interesado. Sin embargo, pese a contar con respaldo de la ONU, el aparato no encontró nuevo dueño; pedían 130 millones de dólares por él.

Otra opción que presentó López Obrador es la venta. Aseguró que hay una propuesta de un comprador, quien ofreció 125 millones de dólares.

Pero no son las únicas alternativas. También se sopesa el intercambio por equipo médico para los hospitales, venderlo en partes a 12 empresas mexicanas, con un valor de 11 millones de dólares cada una, y otra es rentarlo por hora. “Nos está costando trabajo venderlo porque no hay quién lo compre. Bueno, no lo tiene ni Donald Trump (presidente de Estados Unidos)”.

En días pasados también se manejó el plan de incluir el aparato en una de las subastas de flotillas de aeronaves que hace el Gobierno federal.

La posibilidad de un sorteo generó confusión. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aseguró que hay otras opciones “viables”, antes que una rifa.

Cuando declaró lo anterior, no se había enterado que esa alternativa la dio el Presidente en su conferencia mañanera. Luego le explicó a los reporteros el proceso que sigue una rifa.

La alternativa para deshacerse del avión presidencial generó un amplio debate, bromas y hasta reacciones de la comunidad internacional. López Obrador anunció que lo que se obtenga por la venta del avión será destinado a los hospitales públicos, por ejemplo, para comprar equipos de rayos X y ambulancias.