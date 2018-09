López Obrador llama a la unidad y resalta apoyo de empresarios

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la unidad para sacar adelante al país y resaltó el apoyo que está recibiendo del sector empresarial, con quien está logrando una alianza para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México.

En el inicio de su gira de trabajo por Monterrey, López Obrador adelantó que en la Ley de Ingresos "no va a haber muchos cambios, no habrá impuestos nuevos, ni habrá gasolinazos, es la misma Ley de Ingresos, no va haber una reforma fiscal".

Subrayó que "lo que si vamos a llevar a cabo es un mejor ejercicio del gasto público, que nos rinda más el dinero, que haya prioridades, que no se tengan tantos gastos onerosos en el gobierno".

Refirió que el mensaje para Nuevo León y México, es el de "la reconciliación y la unidad para sacar adelante a nuestro país, tenemos que sacar a México del atraso, de la crisis, si todos nos unimos y ponemos por delante el interés, por delante el interés de la nación".

"Ayudamos todos cuando actuamos con fraternidad, con humanismo", expresó.

Subrayó que "también están ayudando los empresarios, ellos tienen dimensión social, cívica, nos están respaldando los empresarios de México, estamos logrando una alianza amplia para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México".

López Obrador expresó, además, que será en octubre cuando tendrá las propuestas de los nuevos titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar).

Manifestó que presentará la nueva estrategia para enfrentar "el grave problema de la inseguridad y la violencia" que enfrenta el país.

"Estoy consciente de que es un problema grave que le preocupa a la gente y va a ser atendido desde que tome posesión en el gobierno federal, desde el inicio voy a estar todos los días en Palacio Nacional con el gabinete de seguridad recibiendo los reportes", dijo.

Detalló que "calculo que a mediados de octubre ya van a estar las propuestas de los próximos secretarios, tanto de la Defensa como de Marina".

Por otra parte, el Presidente electo de México, dijo que ya está en proceso la creación de la estructura de tutores para que empresas reciban a jóvenes que trabajen como aprendices, " y van a tener un apoyo de parte del sector para que se vayan formando y capacitando en el trabajo".

Los llamados "de maneja injusta ´Ninis´, que supuestamente no estudian ni trabajan y que no es culpa de ellos, y pues esos jóvenes ahora van a ser respaldados, se les va a dar trabajo y van a tener derecho a estudiar".

Estimó que sean miles de jóvenes los que trabajen para las empresas del país, subrayando que en la reunión que sostendrá hoy con capitanes de la industria abordarán este programa.

Asimismo, dijo que trabajará de manera conjunta con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, descartando que vaya actuar con autoritarismo o de manera centralista.

"Se van a distribuir los recursos con igualdad, van a llegar a todas las entidades federativas, van a ver el monto de los recursos que van a tener", mencionó.

NM