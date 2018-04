López Obrador es un hombre de venganzas: Vicente Fox

El ex presidente Vicente Fox señaló que "Lopitos" es un hombre de venganzas que no le perdona que como presidente haya aplicado la ley, luego de que Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición "Juntos Haremos Historia", sostuviera que le quitará su pensión y lo dejará con la del programa "65 y Más".

Fox reaccionó en las redes sociales a los pronunciamientos que el tabasqueño hizo en su contra este sábado durante un mitin que protagonizó en la plaza principal de la ciudad de León, en donde dijo que el ex presidente se encuentra "nervioso y ardido" porque ha dicho que le quitará su pensión.

Lopitos, tú no piensas por México; los mexicanos piensan por sí mismos. El atribuirse el monopolio del pensamiento de los mexicanos, es cosa de populistas mesiánicos — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 8 de abril de 2018

"Lopitos es un hombre de venganzas y no me perdona que como presidente y como ciudadano haya aplicado la ley; Lopitos lo único que proyecta es que es un detractor de la democracia y que no le duela el diminutivo, no es ni maldad ni cariño, sólo obedece su estatura moral y corta visión", escribió Fox.

Además, señaló que su ingreso es semejante al de un subsecretario de estado.

"Lopitos, te corrijo: la pensión es el equivalente al del salario de un Sub Secretario, NO $5M mensuales. ¡Mientes. Engañas!"

En el mensaje dirigido a López Obrador, el ex presidente expresa que la pensión es para no robar. "Tú robaste tanto que no la necesitas. Porque tu plan es seguir robando. No será así. Porque no serás presidente".

En Twitter, Vicente Fox menciona que en el 2000 sacó al PRI de Los Pinos y López Obrador busca regresar las peores prácticas priistas.

Lopitos, no seas cínico y embustero, ya deja de mentirle a los mexicanos, ningún expresidente recibe la absurda cantidad que manejas en tu demagogia

Eres un engaña bobos!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 8 de abril de 2018

"Lopitos viene con lo peor del priismo que yo sí saqué de Los Pinos y lo peor de todos los otros partidos políticos. Lopitos viene con los peores corruptos, incluido él", acotó el ex mandatario.

SA