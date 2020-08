López Obrador dice no temer a ser investigado por video de su hermano

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene temor de ser investigado por el caso del video en el que se observa a su hermano Pío López Obrador recibiendo una bolsa de papel con dinero de manos de David León, ex titular de Protección Civil.

"No tengo ningún temor para ser investigado, y estoy dispuesto a participar a declarar y a participar en todo en todo lo que se me involucre, este caso de mi hermano, claro que voy si me convocan de la Fiscalía, ya lo he dicho no es la primera vez que voy a defenderme, de la calumnia he salido ileso y también voy a hablar de los que me acusan aprovecho para aportar pruebas, para que quede claro".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titilar del Ejecutivo dijo que sus adversarios quisieron equiparar el video de su hermano con los que se revelaron en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, investigada por haber recibido sobornos de Odebrecht y la venta a sobre precio de la plata de Agro Nitrogenados.

"No tenemos nada que ocultar, porque pensaban que con eso nos iban a detener. Al contrario, porque como decía El Quijote: cuando se trata de la libertad y la dignidad, se puede poner en riesgo hasta la vida".

El Presidente López Obrador pidió al Congreso que la primera iniciativa que discutan en el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre sea la reforma al artículo 108 de la Constitución para quitarle el fuero al presidente en funciones y pueda ser juzgado.

"Estoy solicitando que la primera iniciativa y en su caso se discuta y apruebe a partir del 1 de septiembre sea la de quitar el fuero al presidente para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano".

Reiteró que no permitirá que se realicen actos de corrupción, aunque se trate de su familia, porque la gente le dio su confianza para limpiar la corrupción del país "y yo no le voy a fallar al pueblo".

NR