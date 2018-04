López Obrador da voto de confianza al INE

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dio su voto de confianza al Instituto Nacional Electoral (INE) para que impida la existencia de un fraude el 1 de julio.

Pese a que López Obrador ha expresado su falta de confianza en la autoridad electoral en anteriores ocasiones, tras un mitin en Lagos de Moreno señaló que le dará el beneficio de la duda al INE.

''Están entendiendo que ya no se puede actuar de manera antidemocrática. Ni modo que no le demos el beneficio de la duda. Yo lo que quiero es que haya democracia en México a favor de que se respeten los votos y que se respete la voluntad de los ciudadanos y que no haya fraude electoral. De esta manera haya una transición pacífica sin sobresaltos y sin lucha post electoral''.

En entrevista para un medio nacional, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova afirmó que vayan a permitir un fraude electoral. Al respecto, el candidato afirmó que en estas elecciones México tendrá una transformación política histórico y un cambio verdadero.

''Si hay ese compromiso del presidente del INE y del Presidente de la República Enrique Peña Nieto de respetar los votos de los ciudadanos y que las elecciones van a ser limpias y libres, yo lo celebro''.

López Obrador señaló que su proyecto lleva más de 20 puntos de ventaja sobre los otros candidatos y señaló que la voluntad del pueblo podrá contra la corrupción.

OF