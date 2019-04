López Obrador critica la política de seguridad de sexenios pasados

Luego de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dijera sorprendida por el alto número de muertos y desaparecidos en México, propios de un país en guerra, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que éstos son resultado de una estrategia equivocada en los dos sexenios anteriores.

"Fue equivocada la política que se aplicó desde hace dos sexenios queriendo apagar el fuego con el fuego, enfrentando la violencia con la violencia"

El mandatario federal aseveró que "fue equivocada la política que se aplicó desde hace dos sexenios queriendo apagar el fuego con el fuego, enfrentando la violencia con la violencia. Eso lo que desató fue más inseguridad, más violencia".

"Fue una guerra absurda, inhumana. Eso nunca más va a suceder en el país", apuntó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, y sostuvo que se debe terminar con la inseguridad y la violencia, pero "ahora es distinto, ahora estamos atendiendo las causas que originan la violencia".

López Obrador coincidió con la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en que "es muy lamentable, triste, que haya 40 desaparecidos, 26 mil cuerpos no identificados por familiares".

En este marco, indicó que se debe rescatar al campo, debe haber trabajo, bienestar, "que se atienda a los jóvenes y que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales, que no predomine la idea individualista, egoísta, de que lo más importante es tener dinero".

"Ahora es distinto, ahora estamos atendiendo las causas que originan la violencia"

"Que no sean los bienes materiales lo principal, que se entienda que la felicidad no es acumular bienes materiales, no es obtener títulos, fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo".

Apuntó que ese propósito tiene la Cartilla Moral, la Constitución Moral, en la que "ya se está trabajando" para fortalecer y exaltar los valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo, "que es lo que queremos que se exponga, se ponga por delante para enfrentar la mancha negra del individualismo, del egoísmo, del lujo barato".

López Obrador sostuvo que "se trata de una renovación moral que va acompañada de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. No sólo buscar el bienestar material, sino también el bienestar del alma. Entonces, todo esto va a ayudar a cambiar esta situación de inseguridad, de violencia".

