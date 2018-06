López Obrador critica a empresarios "que no quieren el cambio"

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que algunos empresarios no quieren el cambio en México porque les ha ido bien con sus jugosos negocios, y ejemplificó, de nuevo, con el caso del presidente de Grupo México, Germán Larrea.

Durante un mitin en el kiosco de Uriangato, Guanajuato, dijo que hay una polémica con algunos hombres de negocios porque no quieren el cambio en México, ya que les ha ido muy bien con sus empresas.

"Aquí me pasaría hablándoles de los jugosos negocios que se hacen al amparo del poder. Nada más voy a hablar de uno que se me viene a la cabeza, porque hay una polémica con algunos hombres de negocios que no quieren el cambio porque les ha ido muy bien, se comprende. Pero ahora sí el pueblo de México quiere el cambio", aseveró.

Detalló que Germán Larrea, por ejemplo, mandó una carta a sus trabajadores para que tuvieran cuidado de que no se vayan a equivocar votando por el populismo, "ni siquiera saben qué es eso, es como un 'Chupacabras' para asustar y meter miedo".

Ese señor no quiere el cambio. Yo no odio a nadie, lo que quiero es que vivamos en una sociedad mejor. Aquí en Guanajuato por hace pocos ese señor del Grupo México recibió la concesión de una carretera, de un libramiento que se hizo en León, en Silao, que se hizo con dinero del pueblo de Guanajuato, con dinero del presupuesto", sostuvo.

Sin embargo, después recompuso en entrevista a medios al decir que todos están en libertad de expresarse y que es bueno que haya diálogo, debate y crítica porque eso ayuda mucho a purificar la vida pública de México.

"Ojalá y cambien de parecer, ojalá y rectifiquen, porque no le conviene a México que se den estos escenarios de confrontación", sostuvo.