López Obrador bromea sobre su estado de salud: "Me paro en un pie"

Ante los rumores de que está mal de salud, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, bromeó al señalar que incluso se puede parar en un solo pie, y que “gracias a la ciencia y al creador” se siente muy bien.

Después de un mitin en el Estado de Oaxaca, el aspirante a la Presidencia comenzó una entrevista diciendo: “Ahora me siento aquí en la escalera porque ya ven cómo andan los rumores de que ando enfermito. No. Ando muy bien de salud”.

Agregó: “Estoy re bien. Hasta me puedo parar en un solo pie; a veces voy al beisbol y estoy ‘macaneando’ como si nada”.

“Es que están manipulando videos y yo de por sí hablo despacio, no hablo de corrido y lo que hacen es que le bajan más el volumen”, expresó con una sonrisa burlona.

Aclaró que ahora no puede ir al cardiólogo, pero sí va con frecuencia después del infarto que sufrió en diciembre de 2014.

“Ahora no he podido pero estoy muy bien, me siento muy bien. Me hacen electrocardiogramas cada vez que voy al médico y estoy al 100”, precisó.

El candidato dijo que ser Presidente, responderá los tuits del mandatario estadounidense, Donald Trump. “Si lanza un tuit ofensivo, yo me voy a hacer cargo de responderle. Pero ojalá y cambie su proceder y actúe con respeto hacia México”.

Confió en que Trump entenderá que debe moderarse y no ofender a un país entero. “No queremos confrontarnos con él, pero le vamos a pedir que nos respete”.

En otro tema, expresó su respaldo a los maestros de la entidad.