López-Gatell alerta a la CDMX: urge detener contagios de coronavirus

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell se suma al llamado urgente a la población de la Ciudad de México para recuperar las estrictas medidas de aislamiento y prevención de contagios para frenar el repunte de contagios de COVID-19.

López-Gatell pidió a la población quedarse en casa pero reiteró que el nuevo punto de preocupación de las autoridades son las reuniones en espacios privados, de tal manera que exhorta a la población a evitar estos encuentros.

"No basta con no salir a la calle, no hay que reunirse en este momento con amigos, con familiares o perfectos desconocidos. No importa quién sea, lo importante es no reunirnos", dijo el funcionario de Salud federal en su conferencia diaria.

"Aunque todas y todos estamos cansados de esta epidemia, la epidemia no se ha acabado. Y desde octubre estamos en una fase de ascenso (...) Todos tenemos que cooperar, tenemos que ser conscientes de la importancia de cuidarnos y cuidar a los demás", enfatizó López-Gatell.

Hasta este viernes 10 de diciembre, la Ciudad de México reporta un porcentaje de hospitalización de 74% en promedio en camas generales y camas con ventilador.

López-Gatell admite que si no se logra desacelerar los contagios en la capital del país, podría ser inminente que la capacidad hospitalaria quede rebasada.

SR