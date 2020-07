"Lo cortés no quita lo valiente": López Obrador tras visita a Trump

Días después de su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el motivo principal fue el participar en el inicio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Lo cortés no quita lo valiente, México no es una colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente, soberano"

Al describir el trato alcanzado entre los tres países, López Obrador consideró que su visita a Washington fue buena y exitosa, además de que agradeció a Trump porque le dio "un trato respetuoso".

"La visita sirve para demostrar que aunque tengamos posturas ideológicas distintas, si se pone por delante el interés general, el interés de las naciones, se puede llegar a un acuerdo sin prepotencias, sin extremismos, buscando siempre la conciliación, el trato, el respeto mutuo".

"Lo cortés no quita lo valiente, México no es una colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente, soberano", señaló el Presidente.

Más información sobre el viaje a Washington D.C. y el encuentro con el presidente Donald Trump.https://t.co/cmq8poeEka pic.twitter.com/o3Oa7T6SZQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 11, 2020

Monreal celebra decisión de Trump de dar ciudadanía a "dreamers"

El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara Alta, celebró la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dar la ciudadanía estadounidense a los "dreamers", y señaló que ello es resultado del diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Casa Blanca en días pasados.

"No hay forma de no reconocer en este cambio dramático de la forma como Trump ha enfrentado el problema, la mano certera, el trato respetuoso del Presidente Andrés Manuel López Obrador", indicó Monreal.

Ayer, el presidente Trump anunció que buscaría legalizar a las y los mexicanos que viven en EUA desde su niñez. El diálogo y la diplomacia impulsados por nuestro presidente obtienen ya un primer gran resultado. https://t.co/WSJwzsDvBl — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 11, 2020

En un mensaje publicado en sus redes sociales, comentó el anuncio de Trump de otorgar la ciudadanía a casi 800 mil mexicanos que llegaron siendo niños a Estados Unidos y se protegían con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

El anuncio de Trump, dijo, muestra que "es necesario privilegiar el entendimiento, lo que nos une, y hacer a un lado las diferencias o resolverlas con diálogo y respeto mutuo", asegura.

