Lilly Téllez, senadora del PAN, se destapó hoy como candidata presidencial rumbo a 2024.

En un Space de Twitter, Téllez dijo que le agradaría ser candidata presidencial para las elecciones de 2024.

“Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum (...) Si hay que entrarle, pues hay que entrarle y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo”, dijo.

"Si me preguntan si me siento capaz para dirigir a un equipo que conozca cada área, sí".

La legisladora dijo que, como presidenta de México, le gustaría meter a la cárcel al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a parte de su gabinete.

“Me gustaría ver a López Obrador como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara”.

"No me temblaría la mano para meter a la cárcel al Presidente, a López- Gatell y otros de su Gabinete".

Dijo que se cambió de la bancada de Morena al PAN porque se dio cuenta que ese partido y el Presidente comenzaron hacer todo al revés de lo que prometieron y "les declaró la guerra".

Señaló que López Obrador se ha vuelto un "violador serial de la Constitución".

Lilly Tellez tiene COVID

Por otra parte, la senadora anunció en sus redes sociales que hoy dio positivo a COVID-19.

"Tengo COVID, me guardaré en casa para recuperarme. No he perdido el antojo por los chocolates y eso seguro es buen síntoma".