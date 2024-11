"Decidí sacarla porque así ya no está uno pagando a cada rato", indicó Víctor Hugo Ramírez, automovilista del Estado de México, quien este domingo acudió al macromódulo de La Magdalena Mixhuca a sacar su licencia permanente de conducir.

El hombre llegó a las 9:00 horas y finalizó su trámite pasadas las 11:00 horas, aunque aceptó que fue culpa suya porque acudió sin cita.

"Estuvo excelente, muy bien. Hubo buena logística, no tuve ningún problema. Llegué sin cita, aquí me generaron la cita, sino hubiera sido más rápido. Porque nosotros no sacamos cita fue tardado, sino hubiera sido más rápido", apuntó el caballero, quien acudió con familiares y amigos que también sacaron su plástico.

Subrayó que decidió sacar su licencia permanente por el ahorro económico que esta medida representa.

"No necesité examen sólo revalidación. Decidí sacarla porque así ya no está uno pagando a cada rato: la primera vez pagué mil 300, luego mil 400 y ahorita por la permanente mil 500 y ya no vuelvo a pagar" , explicó.

Este domingo será el último día que esté en operación esté macromódulo y desde mañana cualquier persona podrá acudir a los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), que brinden servicio, para poder realizar esta expedición.

Al llegar, las personas deben formarse bajó el rayo del sol y poco a poco van avanzando hacia la puerta principal de esta Sala de Armas.

Al arribar a la puerta deben especificar el trámite que van a realizar, pues hay tres modalidades de tramitación: primerizos, que son quienes hacen en examen teórico; revalidación, sin necesidad de prueba; y expedición del plástico para aquellos que realizaron de manera digital este proceso.

Quienes realizan la prueba teórica pasan a un módulo, se les asigna una computadora y deben contestar 20 preguntas de movilidad básica y del Reglamento de Tránsito. En total hay un universo de 200 preguntas que se designan al azar en cada equipo de cómputo de esta área de pruebas para evitar que le puedas copiar al de al lado.

Para acreditar esta prueba debes contestar correctamente, al menos, 16 preguntas y sino te dan una segunda oportunidad. Si en estos dos intentos no lo logras, no podrás continuar con este trámite.

Quienes pasan esta prueba y aquellos que revalidan, es decir que ya tienen una licencia de conducir y quieren la permanente, pasan al módulo de la Tesorería a pagar mil 500 pesos, y después se dirigen a un área donde les toman sus datos y les sacan las fotos, y al final les entregan el plástico con la leyenda "permanente".

Al recibirla, las caras de satisfacción y de asombro no se hacen esperar.

Sealtiel Maravilla Saldaña comenta que su experiencia en el macromódulo fue muy buena y muy eficiente, aunque al entrar hay un poco de confusión.

"Me fue bien, al principio es un poco confuso porque hay personas que vienen a renovación, hay personas que vienen por primera vez; entonces, la diferencia de trámites hace que te formes en diferentes filas: primero te formas en una, luego en otra y resulta que podías pasar luego luego. Entonces, sí es un poco confuso, pero de ahí en fuera está súper bien y fue muy rápido", comentó tras recibir su plástico permanente.

En este sentido, precisó que se animó a sacar la licencia permanente para ahorrar y para ya no preocuparse por volver a sacarla.

"Tengo 31 años, saqué por primera vez mi licencia a los 18 y creo que acababan de quitar las licencias permanentes, y pues creo que es muy eficiente, pues ya no te preocupas otra vez por sacar una licencia y ya no pagas", aseguró.

Quienes realizaron su trámite digital se saltan todos estos filtros y únicamente deben de ir al módulo de expedición.

Las personas que tienen sin licencia de conducir permanente y quieren volver a sacarla porque ya está muy vieja o desgastada, deben de pagar mil 49 pesos por esta reposición.

La Semovi detalló que, con un corte al medio día, han emitido dos mil 444 licencias permanentes durante estos dos días y han participado 400 servidores públicos.

EE