Licencia de conducir permanente: El examen que debes presentar si la tramitas por primera vez

Recientemente se dio a conocer la noticia del trámite para obtener la licencia de conducir permanente , sin embargo, han surgido muchas dudas entre los ciudadanos interesados en obtenerla, tales como ¿cuándo es el último día para tramitarla? ¿Aplica para todos los conductores? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Se necesita hacer un examen?, entre otras. A continuación te damos los detalles para responder la última pregunta.

¿Quiénes deben de hacer el examen teórico?

De acuerdo con los requisitos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), no todas las personas deben presentar el examen. Además, la licencia permanente está disponible para las personas que vivan en la capital, y cumplan con los requisitos señalados por el organismo.

En este sentido, las personas que NO tienen que realizar el examen, son quienes no estén tramitando su licencia por primera vez. Es decir, si ya tenías licencia, no necesitas presentar el examen.

¿En qué consiste el examen?

Según las indicaciones de la Semovi, la evaluación debe presentarse de forma presencial en el Macromódulo, luego de haber hecho una cita en la página oficial de la Secretaría.

Para sacar una cita, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar a https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/.

Seleccionar la opción de “Evaluación de licencia permanente”.

Hacer clic en “Continuar”.

Puedes obtener la guía para el examen en la misma página web. Asimismo, en caso de no aprobar el examen, puedes repetirlo.

¿Cuáles son los otros requisitos para tramitar la licencia?

Algunos de los demás requisitos para realizar este trámite son:

Aprobar el examen teórico, si es el caso.

Cumplir con la siguiente documentación: Identificación oficial. Comprobante de domicilio. Vivir en la Ciudad de México.



