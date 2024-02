Ayer martes 20 de febrero, fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República Mexicana la Ley Silla, y enviada a la Cámara de Diputados. Esta propuesta busca que todos los trabajadores en el país cuenten con sillas con respaldo en sus centros de trabajo, para que tengan momentos de descanso a lo largo de su jornada laboral.

La fecha para que entre en vigor la Ley Silla requiere de ser aprobada primero por la Cámara de Diputados; una vez que eso ocurra, deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y a partir de entonces, todas las empresas tendrán un plazo de 180 días para cumplir con las disposiciones.

La entrada de la Ley Silla deberá incluir una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual d eberá mencionar lo que ocurrirá con las empresas que no cumplan con la nueva medida.

La Ley Silla fue propuesta como una medida que busca favorecer a todos los trabajadores, ya que se ha señalado por parte de especialistas que pasar jornadas de pie en el trabajo afecta la salud de las personas, con problemas que van desde la columna, la circulación, rodillas, y demás.

De acuerdo con información de diferentes medios de comunicación, no cumplir con lo indicado por la Ley Silla acarrearía multas para las empresas por no dar sillas con respaldo o no permitir a los empleados sentarse; estas sanciones económicas serían entre los 5 mil 428 a 542 mil 850 pesos, según El Economista.

En la actualidad, hay trabajos en los que, debido a la naturaleza de los mismos, no se permite sentarse a los empleados; en otras, simplemente los empleadores lo prohíben como medida antidistracción.

