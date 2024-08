El cónsul adscrito de México en Shanghai, Leopoldo Michel Díaz, fue relevado de sus funciones tras protagonizar un pleito con trabajadores y con el cónsul general, Miguel Ángel Isidro Rodríguez.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó los insultos de Leopoldo Michel Díaz contra los trabajadores del Consulado de México en Shanghai pues, dijo, “no son representativos del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en su conjunto”.

“Por instrucciones de la canciller, Alicia Bárcena Ibarra, el día de hoy (ayer) el c. Leopoldo Guadalupe Michel Díaz fue relevado con efectos inmediatos de sus funciones como cónsul adscrito en el Consulado general de México en Shanghai”, se informó.

Precisó que la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios de la Comisión de Personal del SEM dictó el 8 de agosto medidas de protección para prohibir el acceso de Michel Díaz a las instalaciones de esa representación consular y garantizar la integridad del personal y del público que acude a esa sede.

La SRE expresó su compromiso indeclinable por garantizar un espacio laboral libre de cualquier forma de violencia, hostigamiento o acoso laboral.

Se informó que Michel Díaz cuenta con una notificación de traslado a México desde el 11 de julio, “por haber violado medidas cautelares impuestas en su momento para la protección del personal del consulado en Shanghai”.

“Enfrentará un proceso disciplinario en la SRE conforme a la Ley del SEM y su Reglamento”, indicó la Cancillería.

La SRE reiteró su política de cero tolerancia a actos de acoso, hostigamiento y violencia o cualquier conducta que atente contra su Código de Ética.

Las medidas se anuncian tras viralizarse un video en el que Michel Díaz discute por la emisión de un visado con un trabajador, a quien confrontó con groserías y burlas. “No se haga pen...Tu jefe soy yo también. Él (Isidro Rodríguez) es el jefe máximo, pero yo también soy tu jefe”, gritó el cónsul adscrito al personal consular. Los insultos se extienden después al cónsul Isidro Rodríguez, quien llega a la oficina donde pelean el cónsul adscrito y un trabajador.

“¿Qué está pasando aquí?”, cuestionó el cónsul general al adscrito. “A mí no me hablas así tú, no me hablas así porque esa no es tu oficina. Esta es oficina del Gobierno de México”, responde Michel Díaz visiblemente alterado.

CT