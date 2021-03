Aunque la Cámara de Diputados aprobó la ley que regula el consumo, el cultivo y el comercio de mariguana con fin lúdico en todo el territorio, Roberto Ibarra y Ricardo Rodríguez, socios de la firma Lawgic y organizadores del Cannabis México Summit, la vieron limitada en distintos aspectos.

“Habría libre competencia”

Una de ellas, señaló Roberto, es que no hay un organismo gubernamental que controle el mercado de manera directa, como en Uruguay, donde el gobierno compra la materia prima y decide cuánto, a quién y qué tan caro venderla: “aquí habría libre competencia”.

También, es restrictiva con los productos comestibles, pues se prohíbe de forma absoluta todo comestible y bebible derivado de este producto sin ninguna apertura.

Añadió que, además, se está restringiendo únicamente al mercado nacional y todo lo que tiene que ver con el cannabis psicoactivo o con más del 1% de THC va a estar prohibido exportarlo e importarlo.

“Es una limitación muy restrictiva económicamente, igual con la importación: en una política “proteccionista” del mercado mexicano, si bien, no se nos va a facilitar salir con el psicoactivo a exportar, tampoco se va a permitir el ingreso a los gigantes. Y la parte psicoactiva es lo que más podemos usar para el uso recreativo, y es donde mayor interés hay a nivel mundial”, dijo.

Además de los trámites y el litigio que se prevén en la ley tienen el problema de que deja demasiados aspectos a la regulación secundaria.

Sin embargo, Ricardo subrayó que, aun con estas limitaciones, la ley es un avance con la que se abrirá el producto a otros sectores.

"Las primeras versiones son muy restrictivas, pero, la apertura general es interesante"

“Los recovecos se empiezan a establecer y se pulirán con el tiempo, como en otros países. Las primeras versiones son muy restrictivas, pero, la apertura general es interesante y el país va a tener una inyección importante en inversión porque no solo la industria médica, sino la terapéutica y en la industria, como en los usos adultos, va a ser una industria nueva”, expresó.

Los especialistas añadieron que, además, la ley va más allá de lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Lo que la corte pidió fueron cuatro cosas muy específicas y lo que tenemos es una industria completa, entonces, quien no conoce, podría interpretar que no hay voluntad, pero de no haber sido así, hubiéramos visto modificaciones muy cortas”, resaltó Ricardo.

NR