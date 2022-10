Layda Sansores difunde chats de "Alito" con Monreal; ambos le responden

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, reveló a través de su programa en redes "El martes del jaguar" las conversaciones de WhatsApp del senador y aspirante presidencial Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

La noche del martes, en su programa #44 la gobernadora de Campeche exhibió los chats pese a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que es de mal gusto mostrar esas filtraciones. La gobernadora mostró capturas de pantalla de la conversación y calificó de "doble agente" a Ricardo Monreal.

Al hablar sobre las acciones del presidente de la Jucopo, Layda Sansores mencionó que "Monreal anda con dios y con el diablo, ya no sé si es ángel o demonio" y deseó que Monreal vuelva a ser "el hermano" que una vez fue.

En las charlas, "Alito" expresa su apoyo a Monreal e incluso en una ocasión le dice "tendrás mi gratitud y amistad por siempre".

La conversación también muestra que Monreal le preguntó a Alejandro Moreno sobre un amparo, por lo que éste responde que fue presentado contra sus bienes y propiedades.

En la conversación se observa que Monreal avisó a Alito sobre la posible filtración de información por parte de los medios de comunicación donde se hablaba de las cuentas de éste.

El 9 de diciembre, Monreal reclamó a "Alito" por su "falta de palabra" y expresó que le dolía su engaño, luego de que Moreno Cárdenas hablara sobre una alianza.

Antes de comenzar a mostrar las conversaciones, Sansores San Román dijo que el destapar a Ricardo Monreal no lo hizo con mala intención. "No tengo nada en contra de él, no es nada personal", aseguró la gobernadora de Campeche.

Tras la filtración, "Alito" Moreno expresó en Twitter su apoyo a Ricardo Monreal y señaló que "A su partido le faltan muchos como él".

Por su parte, Monreal subió un video desde el Senado, donde dice que ha estado trabajando todo el día y que no se amedrentará.

"Alito" Moreno: "Una pena tanto espectáculo"

Alejandro Moreno aseguró que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores está "manipulando y alterando conversaciones mientras que los delitos y homicidios crecen más del 1000%".

Por medio de su cuenta de Twitter el presidente del PRI llamó "fake" a la información que presentó la gobernadora y dijo que es "una pena tanto espectáculo".