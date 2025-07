El caso de la mujer apodada en redes sociales como “Lady Racista” continúa generando fuertes reacciones en el entorno digital. La controversia estalló luego de que se difundieran videos en los que una mujer insulta con comentarios racistas y clasistas a un agente de tránsito de la Ciudad de México, en plena vía pública de la colonia Condesa.

El incidente tuvo lugar en una de las zonas más transitadas de la capital. Según testigos y las imágenes compartidas en redes, todo comenzó cuando un oficial de tránsito intentó colocar un inmovilizador (conocido popularmente como “araña”) a un vehículo de lujo que se encontraba mal estacionado y sin haber pagado el parquímetro correspondiente.

La conductora del auto, visiblemente molesta, descendió del vehículo y comenzó a agredir verbalmente al uniformado con frases como:

“No me estés insultando, pinc… negro, no me estés insultando, culer… Odio a los negros como tú. Los odio… Los odio por nacos… Pinch… indio.”