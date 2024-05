Los meses de primavera, entre los que se incluye mayo, son de los más esperados por los trabajadores, ya que cada año y como ocurre en este 2024, es la época en la que una parte de este sector recibe un dinero extra, como ordena la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Según lo explica el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el reparto de utilidades es un derecho que reconoce que el trabajo es determinante en la generación de las ganancias de las empresas, y que los trabajadores deben recibir anualmente una parte proporcional de las mismas.

También lo indica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual establece que el reparto de utilidades es un derecho que aparece en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando las empresas presentan su declaración anual, los patrones están obligados a pagar las utilidades en 2 fechas:

Si es persona moral: del 1 de abril al 30 de mayo

Si es persona física: del 1 de mayo al 29 de junio

Existen algunas empresas que no están obligadas a pagar utilidades, por ejemplo, esto aplica para las instituciones de asistencia privada reconocidas por leyes, que no tengan fines de lucro; tampoco aquellas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no sea superior a 300 mil pesos; y además, el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

Esto quiere decir que los pensionados o jubilados del IMSS no reciben pago de utilidades por parte de la institución de salud.

El pago de su próxima pensión será el lunes 3 de junio, pues aunque los pagos son los días 1 de cada mes, esta vez que se retrasará con motivo del fin de semana.

