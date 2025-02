LFT: ¿Las empresas están OBLIGADAS a subir el salario anualmente?

A inicios de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el incremento que tendría el salario mínimo para los trabajadores del sector formal mexicano en 2025, confirmando después de semanas de especulación que la subida sería del 12%.

Una pregunta que surge a raíz de este aumento es si, en caso de no recibir el salario mínimo, las empresas están obligadas a ajustar el sueldo de sus empleados, conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con la LFT, no es obligatorio que las empresas y empleadores suban el salario de sus trabajadores cada año si estos no ganan el salario mínimo. Es importante señalar que en México existen dos tipos de salario: el salario mínimo y el salario contractual. Mientras que el primero se ajusta anualmente, el segundo no.

El salario mínimo es el monto que las leyes mexicanas estipulan como el pago mínimo que un trabajador puede recibir, mientras que el salario contractual es el acordado entre la empresa y el trabajador, ya sea de forma individual o colectiva. En el caso del salario contractual, no existe obligación de aumentar el sueldo al aprobarse el ajuste del salario mínimo, salvo que en el contrato de trabajo se indique que debe haber un incremento proporcional.

El incremento del 12% al salario mínimo en 2025

Para 2025, los trabajadores que ganan el salario mínimo en la Zona del Salario Mínimo General verán un aumento de 248.93 a 278.80 pesos diarios, mientras que aquellos en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) pasarán de 374.89 a 419.88 pesos por día.

En términos mensuales, los trabajadores en la Zona del Salario Mínimo General tendrán un salario mínimo de 8 mil 364 pesos, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte recibirán 12 mil 596 pesos al mes.

Es importante señalar que la Zona Libre de la Frontera Norte incluye 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, gracias al programa que entró en vigor el 1 de enero de 2019.

