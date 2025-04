Si ya estás ansioso por disfrutar de un merecido descanso o planear un emocionante viaje, es posible que te hayas preguntado si podrás hacerlo durante la primera temporada vacacional de 2025. Este periodo ocurrirá en la Semana Santa y la de Pascua, la cual suele ser una de las épocas más esperadas en México, y beneficia a estudiantes y personal académico, se presenta como la oportunidad perfecta para organizar una escapada con la familia o con amigos, ya sea para ir la playa, conocer rincones del lugar donde vives, o explorar destinos fascinantes como lo son los Pueblos Mágicos.

Lo único es que hay que tener en cuenta que los días de Semana Santa no están considerados como días de descanso oficiales en la Ley Federal del Trabajo (LFT), ni tampoco los patrones no están obligados a otorgarlos como días libres remunerados. No obstante, al no ser un periodo de descanso para muchos, para algunos ofrece una especie de puente, es decir, días libres que también pueden aprovecharse para relajarse.

Según el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la temporada vacacional de Semana Santa 2025 para estudiantes de educación básica, que abarca preescolar, primaria y secundaria, se extenderá desde 14 y hasta el 25 de abril, comprendiendo así un periodo de dos semanas.

Algunas empresas deciden dar un periodo de descanso de dos días a sus trabajadores, el cual corresponde al Jueves y Viernes Santo, los principales en el calendario litúrgico. Estos, si se suman a que en ciertos trabajos los empleados gozan de descanso durante el fin de semana, se convierte en automático en un puente de 4 días libres.

Este año, los beneficiados con esto podrán disfrutar de sus merecidos días libres desde el jueves 17 hasta el lunes 21 de abril.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: ESTOS serán los beneficiados con descuento en transporte en vacaciones

OF