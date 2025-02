LFT: ¿Habrá pago doble por trabajar este 24 de febrero?

El 24 de febrero , México conmemora el Día de la Bandera, lo que genera dudas sobre si se aplicará el pago doble por trabajar. Aunque esta fecha tiene un gran valor histórico, no se trata de un feriado oficial para todos los trabajadores.

Desde 1940, el Día de la Bandera se celebra el 24 de febrero, pues es el aniversario de la adopción del tricolor en la bandera mexicana, ocurrido en 1821. Sin embargo, a diferencia de otros días festivos como el Día de la Constitución, que permitió un puente en febrero, el Día de la Bandera no otorga descanso a la mayoría de los trabajadores.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 24 de febrero no es considerado día feriado, por lo que los trabajadores que deben laborar ese lunes no recibirán pago doble, como sí ocurre en otras fechas festivas. No obstante, si trabajaste el domingo 23 de febrero, tienes derecho a recibir la prima dominical correspondiente, de acuerdo con la ley.

Si estás esperando un puente para los trabajadores, el próximo descanso obligatorio será el lunes 17 de marzo, por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. En esa fecha, tanto trabajadores como estudiantes tendrán el día libre, y si como trabajador debes laborar ese día, recibirás el pago triple por trabajar, además de la prima dominical si te corresponde.

EE