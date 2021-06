Juez y parte: Zaldívar votará por la ampliación de su periodo en SCJN

Arturo Zaldívar, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que participará en la consulta extraordinaria que presentará el lunes para definir si se debe o no aplicar la ampliación de su mandato.

A propuesta del ministro presidente, el pleno no entrará a estudiar si la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocida como “Ley Zaldívar”, es o no constitucional, únicamente va a definir si se debe o no ampliar su cargo por dos años. Justificó que lo anterior se hace con el fin de dar celeridad al asunto.

Dijo que la decisión quedará lista a más tardar en agosto.

