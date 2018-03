Juez federal avala entrega de datos sobre fosas halladas en Veracruz

Un juez federal avaló la entrega de datos estadísticos sobre las fosas clandestinas halladas en Colinas de Santa Fe en el estado de Veracruz, pues consideró que su divulgación no afecta las labores de investigación que realiza el ministerio público.

El juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió el amparo a un particular para que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordene entregar una versión pública de los datos, cifras o estadísticas relacionadas con los indicios encontrados en las fosas clandestinas del predio Colinas de Santa Fe.

El juez consideró que el hecho de que la información forme parte de una investigación ministerial no implica que su difusión impida u obstruya las funciones del Ministerio Público durante la investigación o en ejercicio de la acción penal ante los tribunales judiciales.

Además, concluyó que la información no representa un riesgo contra el interés público porque se desvincula personas y objetos de los cuales deriva, además de que no se revelarán los nombres de los servidores públicos relacionados con la persecución del delito y no se entregará información sobre las líneas de investigación o que permita identificar a las víctimas y a los responsables.

El juez señaló que en el caso debe prevalecer la trascendencia social del descubrimiento de fosas clandestinas, por lo que en se debe poner en contexto el origen de la información solicitada y la importancia de conocer cifras y estadísticas para entender la dimensión del problema, analizarlo, diagnosticarlo y solucionarlo.

