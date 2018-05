Juárez Cisneros invita a Zavala a unirse a campaña de Meade

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros, expresó que Margarita Zavala tiene la invitación abierta para que apoye la candidatura de José Antonio Meade, porque encabeza un proyecto que genera confianza, que lleva a México hacia adelante y garantiza la certidumbre.

Entrevistado al término de un acto para la toma de protesta a más de 800 integrantes de la estructura territorial del PRI en Monterrey, Juárez Cisneros afirmó que, por el momento, sólo tenía la información que ha circulado en las redes sociales respeto a la declinación de la candidata presidencial independiente, sin conocer mayores detalles.

Reconozco a @Mzavalagc , mujer valiosa y ejemplar para nuestro país. Las puertas están abiertas a todas y todos los mexicanos que amen a este país y no quieran saltos al vacío, que respalden un proyecto que lleve hacia adelante a México con @JoseAMeadeK . — René Juárez Cisneros (@JuarezCisneros) 16 de mayo de 2018

"Tengo la información que está en las redes, que se retira de la candidatura, no tengo mayor información, pero me parece que Margarita es una mujer valiosa, una mexicana ejemplar, y ojalá que pudiera respaldar el proyecto de Pepe Meade, que genera confianza, que es un proyecto que lleva hacia adelante a México, que garantiza la certidumbre en este país", dijo el dirigente nacional del PRI.

"Ojalá Margarita pueda apoyar a Pepe Meade".

"La invitación es abierta, no sólo a ella sino a todas aquellas mexicanas y aquellos mexicanos que amen a este país y que no quieran saltos al vacío, que estén de acuerdo en que se requiere congruencia y no ocurrencia, que se requieren propuestas y no improvisaciones", afirmó.

La opción del candidato de la coalición "Todos por México", agregó Juárez Cisneros, es para los votantes que quieren confianza, certidumbre, respeto a la ley, y no anarquía e impunidad. "Ojalá y ese apoyo se dé para un hombre como 'Pepe Meade'", insistió.

El presidente nacional del PRI contestó, ante la pregunta de si no temen que Margarita apoye a Anaya por su pasado panista, que "No sé lo que vaya a pensar, soy muy respetuoso, pero la invitación está abierta".

